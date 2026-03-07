На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Бельгія ще не передала Україні жодного з обіцяних винищувачів F-16

Це пояснюють необхідністю спочатку задовольнити власні оборонні потреби.

Бельгія ще не передала Україні жодного з обіцяних винищувачів F-16
винищувачі F-16
Фото: ОПУ

Попри обіцянку, надану два роки тому, Бельгія досі не поставила Україні жодного з 30 запланованих винищувачів F-16, повідомляє мовник VRT із посиланням на Міністерство оборони країни. 

Основною причиною затримки називають необхідність спочатку задовольнити власні оборонні потреби.

Генерал-майор бельгійських ВПС Герт Де Декера пояснив, що країна почне передачу старих F-16 лише після того, як їх замінять нові винищувачі F-35. Оскільки процес переозброєння затримується, терміни передачі техніки Україні також зміщуються. 

Крім того, Бельгія має виконувати зобов'язання перед НАТО щодо патрулювання повітряного простору. Повне виведення F-16 з експлуатації в Бельгії планується до кінця 2028 року, а останні поставки Україні очікуються не раніше 2029 року.

Де Декера підкреслив, що фіксованих дедлайнів щодо поставок ніколи не обіцяли. Наразі частина бельгійських винищувачів використовується для навчання українських пілотів і техніків на території Бельгії.

Водночас українська сторона зазначає, що темпи підготовки пілотів відстають від потреб. Київ навіть просив тимчасово не надсилати літаки, оскільки наразі бракує підготовлених екіпажів для їх експлуатації. Для порівняння: Нідерланди, Данія та Норвегія вже передали Україні частину своїх F-16, які вже залучені до операцій.

﻿
