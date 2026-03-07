Бельгія ще не передала Україні жодного з обіцяних винищувачів F-16

Попри обіцянку, надану два роки тому, Бельгія досі не поставила Україні жодного з 30 запланованих винищувачів F-16, повідомляє мовник VRT із посиланням на Міністерство оборони країни.

Основною причиною затримки називають необхідність спочатку задовольнити власні оборонні потреби.

Генерал-майор бельгійських ВПС Герт Де Декера пояснив, що країна почне передачу старих F-16 лише після того, як їх замінять нові винищувачі F-35. Оскільки процес переозброєння затримується, терміни передачі техніки Україні також зміщуються.

Крім того, Бельгія має виконувати зобов'язання перед НАТО щодо патрулювання повітряного простору. Повне виведення F-16 з експлуатації в Бельгії планується до кінця 2028 року, а останні поставки Україні очікуються не раніше 2029 року.

Де Декера підкреслив, що фіксованих дедлайнів щодо поставок ніколи не обіцяли. Наразі частина бельгійських винищувачів використовується для навчання українських пілотів і техніків на території Бельгії.

Водночас українська сторона зазначає, що темпи підготовки пілотів відстають від потреб. Київ навіть просив тимчасово не надсилати літаки, оскільки наразі бракує підготовлених екіпажів для їх експлуатації. Для порівняння: Нідерланди, Данія та Норвегія вже передали Україні частину своїх F-16, які вже залучені до операцій.