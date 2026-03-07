Bloomberg: Іран знищив ключову американську РЛС вартістю $300 млн у Перській затоці

Іран знищив радіолокаційний радар RTX Corp. AN/TPY-2 та допоміжне обладнання, яке використовується американськими системами протиракетної оборони THAAD у Перській затоці.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на неназваного американського чиновника.

За даними аналітичного центру Foundation for Defense of Democracies, удари відбулися 28 лютого та 3 березня на авіабазі Мувафак Салті у Йорданії. Знищення обладнання підтвердили американські чиновники.

Заступник директора FDD Райан Бробст назвав цей удар одним із найуспішніших іранських ударів на сьогоднішній день.

Системи THAAD призначені для перехоплення балістичних ракет на краю атмосфери і здатні протидіяти більш складним загрозам, ніж батареї Patriot. Із виведенням із експлуатації радара AN/TPY-2 завдання перехоплення ракет тепер ляжуть на системи Patriot, для яких ракети PAC-3 уже дефіцитні.

США мають вісім систем THAAD по всьому світу, зокрема у Південній Кореї та Гуам, вартість кожної батареї близько $1 млрд, з яких $300 млн припадають на радар.

Як зазначають аналітики, системи ППО та ПРО у Перській затоці вже зазнали значного навантаження через іранські удари з використанням безпілотників і балістичних ракет, що викликає побоювання щодо скорочення запасів сучасних перехоплювачів.

У п’ятницю оборонні підрядники, включаючи Lockheed і RTX, провели зустріч у Білому домі, оскільки Пентагон наполягає на прискоренні виробництва озброєння.

Що відбувається на Близькому Сході

28 лютого США та Ізраїль завдали ударів по іранських військових об'єктах, штаб-квартирах і оселях очільників режиму. Загинув верховний аятола Алі Хаменеї та ще десятки іранських керівників. За заявою міністра оборони Ізраїлю Іcраеля Каца, операція мала на меті нейтралізувати "безпосередні загрози" національній безпеці країни. А президент США Дональд Трамп повідомив, що “метою є захист американського народу шляхом ліквідації невідкладних загроз з боку іранського режиму – жорстокої групи дуже небезпечних людей. Його діяльність безпосередньо загрожує Сполученим Штатам, нашим військовим, базам за кордоном та союзникам у всьому світі".

Іран у відповідь став бити по об'єктах США в ОАЕ, Кувейті, Бахрейні, Катарі. Згодом він атакував дроном британську військову базу на Кіпрі. В Саудівській Аравії КВІР вдарив по посольству США.

Відомо про загибель шести американських військових у Кувейті. Загальна кількість жертв сягає 1000, більшість людей загинула в Ірані. Крім представників іранського режиму, гинули і цивільні. Також є жертви внаслідок іранських ударів по країнах Перської затоки, зокрема в ОАЕ.

Конфлікт позначився на цінах на нафту й газ: вони рекордно ростуть. Штати обіцяють оприлюднити план стримування цін на енергоресурси.

З 2 березня Ізраїль розпочав наступ на Ліван, де дії угруповання "Хезболла".

4 березня Ізраїль оголосив про нову масштабну хвилю ударів по іранцях.

5 березня про атаку на аеропорт в автономній республіці заявив Азербайджан, хоча Іран відкинув причетність до нього. Як до запуску ракети на Туреччину, яку збивали сили ППО НАТО.

Країни Близького Сходу зв’язалися з Україною, аби та допомогла в відбитті іранських атак. Президент повідомив, що країна готова надати перехоплювачі дронів, якщо натомість отримає дефіцитні ракети для збиття балістики. А якщо лідери країн домовляться з Росією про припинення вогню в Україні, то вона надішле своїх фахівців для допомоги в відбитті атак. Однак експертизою країна готова ділитися без будь-яких умов – заради захисту життів.