У США створюють фонд перестрахування на $20 млрд для судноплавства в Перській затоці

У США вважають, що план перестрахування має дозволити нафті, бензину, зрідженому природному газу, авіаційному паливу та добривам знову проходити через Ормузьку протоку і постачатися на світові ринки.

Американська корпорація фінансування розвитку (US Development Finance Corporation, DFC) створює механізм перестрахування обсягом 20 млрд доларів, щоб відновити морські перевезення нафти й інших вантажів, які фактично зупинилися після закриття Ормузької протоки внаслідок американських та ізраїльських ударів по Ірану.

Про це пише Financial Times.Представили цей механізм генеральний директор DFC Бен Блек та міністр фінансів США Скотт Бессент. Його створення відбулося після розпорядження президента Дональда Трампа розробити систему страхування політичних ризиків і фінансових гарантій, щоб забезпечити безперебійні постачання енергоносіїв. Трамп також заявив, що ВМС США можуть супроводжувати танкери через протоку, якщо це буде необхідно.

Блек повідомив, що програма, яка спочатку надаватиме до 20 млрд доларів страхового покриття, має відновити довіру до морської торгівлі та стабілізувати міжнародні ринки.

DFC, яка є інвестиційною установою уряду США, що працює за кордоном, координуватиме свої дії з Центральним командуванням США (CENTCOM), яке керує американськими військовими операціями на Близькому Сході. За словами Блека, співпраця з CENTCOM забезпечить рівень безпеки, який не може гарантувати жоден інший страховий поліс. Він додав, що план перестрахування має дозволити нафті, бензину, зрідженому природному газу, авіаційному паливу та добривам знову проходити через Ормузьку протоку і постачатися на світові ринки.

Наразі судноплавство через протоку фактично заблоковане війною з Іраном, оскільки Тегеран погрожує атакувати будь-які судна, що проходитимуть цією водною артерією.

За даними аналітиків, станом на четвер приблизно 500 нафтових і газових танкерів залишалися заблокованими в Перській затоці та навколишніх водах. Цього тижня протоку перетнули менше ніж 50 танкерів.

Відновлення руху через Ормузьку протоку, через яку проходить близько п’ятої частини світових поставок нафти, стало пріоритетом для Трампа, який прагне стримати політично небезпечне зростання цін на бензин напередодні проміжних виборів у листопаді. Середня ціна бензину в США вже становить 3,32 долара за галон – найвищий рівень із середини 2024 року.

Механізм DFC забезпечуватиме 20 млрд доларів перестрахування в будь-який момент часу, хоча ця сума з часом може зрости, повідомив один із представників агентства. У DFC заявили, що вже визначили американські страхові компанії, які можуть стати партнерами програми. Зараз агентство розробляє умови для суден, які зможуть претендувати на участь у програмі.

Операція з військового супроводу вимагатиме есмінців та бойових літаків, які патрулюватимуть над суднами. Проте навіть із страховим покриттям і супроводом танкери залишатимуться вразливими до атак іранських сил, які можуть використовувати швидкісні катери з ракетами, малі ракети, протикорабельні ракети, безпілотники та морські міни.