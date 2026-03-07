Індія прихистила іранський корабель перед американською операцією

Індія заявила, що дозволила іранському військовому судну пришвартуватися у своєму порту за кілька днів до того, як фрегат з країни Перської затоки був потоплений американським підводним човном.

Про це пише Bloomberg.

Тегеран звернувся до Нью-Делі 28 лютого, посилаючись на технічні проблеми, повідомив індійський чиновник у текстовому повідомленні журналістам. Запит було схвалено 1 березня, і судно перебуває в доці в Кочі з середи, а його екіпаж із 183 членів розміщений на військово-морських об'єктах, сказав чиновник.

Міністр закордонних справ Індії С. Джайшанкар заявив, що дозвіл іранському кораблю пришвартуватися, коли він зіткнувся з проблемами, «було гуманним вчинком».

Раніше цього тижня США потопили іранський фрегат IRIS Dena біля узбережжя Шрі-Ланки, коли судно поверталося після участі у міжнародних військово-морських навчаннях, організованих Індією. Внаслідок понад 100 моряків зникли безвісти або вважаються загиблими.

Шрі-Ланка, яка врятувала 32 моряків з судна IRIS Dena, на початку цього тижня взяла під контроль інше іранське судно, IRIS Bushehr, яке також зіткнулося з технічними проблемами в її водах.