Країни Перської затоки хочуть придбати українські дрони-перехоплювачі

Підготовка пілотів залишається головною проблемою для країн, які прагнуть швидко розгорнути перехоплювачі.

Засновник компанії TAF Industries Олександр Яковенко, одного з великих укераїнських виробників безпілотників, заявив, що отримав запити від трьох країн Перської затоки, які бажають придбати дрони-перехоплювачі.

Про це він розповів Financial Times.

За його словами, ОАЕ запросили п’ять тисяч дронів, Катар – дві тисячі. Кувейт також висловив зацікавлення у придбанні.

“Вони хочуть зрозуміти, як впровадити наші дрони в усю систему [протиповітряної оборони]”, – сказав Олександр Яковенко, додавши, що підготовка пілотів залишається головною проблемою для країн, які прагнуть швидко розгорнути перехоплювачі, оскільки навчання займає кілька місяців.

“Зараз кожна країна розуміє, що їм потрібні системи перехоплення, бо недостатньо мати щось на кшталт Patriot”, – сказав Яковенко.

Раніше FT повідомляла, що Пентагон та принаймні одна країна Перської затоки ведуть переговори про закупівлю українських перехоплювачів для відбиття атак іранських дронів.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна могла б допомогти країнам Близького Сходу перехоплювачами дронів, якби ті допомогли їй з дефіцитними ракетами для збиття балістики Patriot PAC-3.