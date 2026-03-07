Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Країни Перської затоки хочуть придбати українські дрони-перехоплювачі

Підготовка пілотів залишається головною проблемою для країн, які прагнуть швидко розгорнути перехоплювачі.

Дрон-перехоплювач Восьминіг-100 компанії TAF indastries
Фото: TAF

Засновник компанії TAF Industries Олександр Яковенко, одного з великих укераїнських виробників безпілотників, заявив, що отримав запити від трьох країн Перської затоки, які бажають придбати дрони-перехоплювачі.

Про це він розповів Financial Times.  

За його словами, ОАЕ запросили п’ять тисяч дронів, Катар – дві тисячі. Кувейт також висловив зацікавлення у придбанні. 

“Вони хочуть зрозуміти, як впровадити наші дрони в усю систему [протиповітряної оборони]”, – сказав Олександр Яковенко, додавши, що підготовка пілотів залишається головною проблемою для країн, які прагнуть швидко розгорнути перехоплювачі, оскільки навчання займає кілька місяців.

“Зараз кожна країна розуміє, що їм потрібні системи перехоплення, бо недостатньо мати щось на кшталт Patriot”, – сказав Яковенко.

Раніше FT повідомляла, що Пентагон та принаймні одна країна Перської затоки ведуть переговори про закупівлю українських перехоплювачів для відбиття атак іранських дронів.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна могла б допомогти країнам Близького Сходу перехоплювачами дронів, якби ті допомогли їй з дефіцитними ракетами для збиття балістики Patriot PAC-3.

