Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ГоловнаСвіт

Уряд Гвінеї розпустив 40 політичних партій, серед них – і головну опозиційну

У 2024-му розпустили ще 53 партії.

Уряд Гвінеї розпустив 40 політичних партій, серед них – і головну опозиційну
прапор Гвінеї
Фото: EPA/UPG

Військовий уряд Гвінеї розпустив 40 політичних партій, серед яких опинилися ключові опозиційні, пише Bloomberg

Це рішення збільшило кількість заборонених у державі політичних об’єднань після перевороту 2021 року.

До списку увійшли опозиційні партії під керівництвом колишніх прем'єр-міністрів Селлу Далейна Діалло та Сідьї Туре, які вже понад три роки перебувають у вигнанні. Свого офіційного статусу також позбулися «Об'єднання гвінейського народу» експрезидента Альфи Конде та партія PDG-RDA, яка правила країною з 1958 по 1984 рік.

Уряд каже, що партії розпустили через «невиконання своїх зобов'язань». Політична діяльність під їхніми назвами тепер заборонена, а активи підлягають конфіскації. 

  • Раніше, у жовтні 2024 року, Гвінея вже розпустила 53 партії, посилаючись на слабке керівництво та непрозоре фінансування.
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies