Військовий уряд Гвінеї розпустив 40 політичних партій, серед яких опинилися ключові опозиційні, пише Bloomberg.

Це рішення збільшило кількість заборонених у державі політичних об’єднань після перевороту 2021 року.

До списку увійшли опозиційні партії під керівництвом колишніх прем'єр-міністрів Селлу Далейна Діалло та Сідьї Туре, які вже понад три роки перебувають у вигнанні. Свого офіційного статусу також позбулися «Об'єднання гвінейського народу» експрезидента Альфи Конде та партія PDG-RDA, яка правила країною з 1958 по 1984 рік.

Уряд каже, що партії розпустили через «невиконання своїх зобов'язань». Політична діяльність під їхніми назвами тепер заборонена, а активи підлягають конфіскації.