Президент ОАЕ заявив, що його держава перебуває у стані війни через удари з боку Ірану

Об'єднані Арабські Емірати, які зіткнулися з ударами з боку Ірану, перебувають у стані війни.

Про це заявив президент держави Мухаммед бен Заїд Аль Нахайян, передає «Інтерфакс-Україна».

Лідер ОАЕ зазначив, що Емірати проходять через складний період, проте в результаті стануть лише сильнішими.

Мухаммед бен Заїд Аль Нахайян наголосив, що країна не стане легкою здобиччю для агресора. Він запевнив, що влада виконуватиме свої обов'язки перед народом та іноземцями, які проживають у країні.