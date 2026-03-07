ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Президент ОАЕ заявив, що його держава перебуває у стані війни через удари з боку Ірану

Лідер ОАЕ зазначив, що Емірати проходять через складний період, але стануть сильнішими.

ОАЕ
Фото: EPA/UPG

Об'єднані Арабські Емірати, які зіткнулися з ударами з боку Ірану, перебувають у стані війни. 

Про це заявив президент держави Мухаммед бен Заїд Аль Нахайян, передає «Інтерфакс-Україна».

Лідер ОАЕ зазначив, що Емірати проходять через складний період, проте в результаті стануть лише сильнішими.

Мухаммед бен Заїд Аль Нахайян наголосив, що країна не стане легкою здобиччю для агресора. Він запевнив, що влада виконуватиме свої обов'язки перед народом та іноземцями, які проживають у країні. 

  • Іран за ці дні активізував атаки на країни Близького Сходу, де дислокуються американські військові підрозділи. 
  • Зокрема, під удари потрапила і територія ОАЕ, що змусило керівництво країни офіційно визнати стан воєнного конфлікту.
﻿
