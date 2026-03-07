Трамп оголосив про створення військової коаліції проти наркокартелів

До складу нової «Американської коаліції проти картелів» уже увійшли 17 держав.

Президент США Дональд Трамп оголосив про створення нової міжнародної військової коаліції, метою якої є повне «викорінення картелів» у Західній півкулі, передає «Радіо Свобода».

Цю заяву Трамп зробив 7 березня під час саміту «Щит Америки» у Маямі, на якому були присутні лідери низки латиноамериканських країн - Аргентини, Сальвадору, Еквадору та Парагваю.

До складу нової коаліції проти картелів уже увійшли 17 держав. Представники Пентагону підтвердили рішучість США діяти агресивно, зазначивши, що Вашингтон готовий до проведення спецоперацій навіть без прямої підтримки партнерів у регіоні.