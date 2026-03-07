ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Трамп оголосив про створення військової коаліції проти наркокартелів

До складу нової «Американської коаліції проти картелів» уже увійшли 17 держав.

Трамп оголосив про створення військової коаліції проти наркокартелів
президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп оголосив про створення нової міжнародної військової коаліції, метою якої є повне «викорінення картелів» у Західній півкулі, передає «Радіо Свобода»

Цю заяву Трамп зробив 7 березня під час саміту «Щит Америки» у Маямі, на якому були присутні лідери низки латиноамериканських країн - Аргентини, Сальвадору, Еквадору та Парагваю.

До складу нової коаліції проти картелів уже увійшли 17 держав. Представники Пентагону підтвердили рішучість США діяти агресивно, зазначивши, що Вашингтон готовий до проведення спецоперацій навіть без прямої підтримки партнерів у регіоні.

