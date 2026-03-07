Келлін каже, що Іран має право оборонятися.

Посол Росії у Великій Британії Андрій Келлін заявив, що Російська Федерація офіційно на боці Ірану у його війні зі Сполученими Штатами.

Про це росіянин сказав в етері британського телеканалу Sky News, передає «Європейська правда».

За словами Келліна, у нинішній ситуації Росія «не є нейтральною», а виступає на боці Тегерана.

Посол розкритикував позицію західних країн, які звинувачують Іран у розпалюванні конфлікту. Росіянин стверджує, що саме США та Ізраїль першими атакували Іран, а дії Тегерана є лише відповіддю на цю агресію.

Також Келлін заявив, що найкращим сценарієм для регіону було б «негайне» припинення бойових дій.