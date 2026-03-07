Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ГоловнаСвіт

Російський посол у Британії: Росія на боці Ірану у війні зі США

Келлін каже, що Іран має право оборонятися. 

Російський посол у Британії: Росія на боці Ірану у війні зі США
прапори Ірану та Росії
Фото: DW

Посол Росії у Великій Британії Андрій Келлін заявив, що Російська Федерація офіційно на боці Ірану у його війні зі Сполученими Штатами. 

Про це росіянин сказав в етері британського телеканалу Sky News, передає «Європейська правда».

За словами Келліна, у нинішній ситуації Росія «не є нейтральною», а виступає на боці Тегерана. 

Посол розкритикував позицію західних країн, які звинувачують Іран у розпалюванні конфлікту. Росіянин стверджує, що саме США та Ізраїль першими атакували Іран, а дії Тегерана є лише відповіддю на цю агресію. 

Також Келлін заявив, що найкращим сценарієм для регіону було б «негайне» припинення бойових дій.

  • The Washington Post  пише, що РФ передає Ірану розвідувальні дані, які допомагають йому атакувати американські сили на Близькому Сході.
﻿
