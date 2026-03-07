Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
WP: дані розвідки США свідчать, що навіть масштабна війна Штатів проти Ірану навряд чи призведе до падіння режиму аятол

Засекречений американський звіт ставить під сумнів, що опозиція в Ірані зможе прийти до влади навіть у разі короткої або тривалої військової кампанії США.

Спеціальні сили поліції Ірану під час мітингу
Фото: ztools.nz

Засекречений звіт Національної ради з розвідки США (NIC) дійшов висновку, що навіть масштабний напад Сполучених Штатів на Іран навряд чи зможе усунути від влади міцно укорінену військово-клерикальну систему Ісламської Республіки, пише The Washington Post

Така оцінка з’явилася на тлі того, що адміністрація Дональда Трампа допускає можливість тривалої військової кампанії, яка, за словами чиновників, «лише почалася».

Про зміст звіту The Washington Post повідомили три джерела, знайомі з документом. Його висновки ставлять під сумнів заявлений Дональдом Трампом план «очистити» керівну систему Ірану та встановити керівника на власний розсуд.

Звіт був завершений приблизно за тиждень до того, як США та Ізраїль розпочали війну 28 лютого. У ньому розглядалися різні сценарії зміни влади — як після обмеженої операції проти іранських лідерів, так і після масштабного удару по керівництву та державних інститутах. В обох випадках американська розвідка дійшла висновку, що у разі загибелі верховного лідера аятоли Алі Хаменеї військово-клерикальна еліта Ірану діятиме за встановленими процедурами, щоб зберегти безперервність влади.

За словами джерел, імовірність того, що роздрібнена іранська опозиція зможе перебрати владу, у звіті оцінюється як «малоймовірна».

Національна рада з розвідки (NIC) об’єднує досвідчених аналітиків, які готують секретні оцінки від імені всіх 18 розвідувальних агентств США.

