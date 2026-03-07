Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
У школах Німеччини фіксують все більше правоекстремістських інцидентів

Міністр освіти Саксонії назвав правий екстремізм найбільшою соціальною проблемою. 

У школах Німеччини фіксують все більше правоекстремістських інцидентів
Фото: oecd.org

У школах багатьох федеральних землях Німеччини зростає кількість інцидентів, пов'язаних із праворадикальним екстремізмом у школах, передає «Європейська правда» з посиланням на Welt am Sonntag.

Такі дані оприлюднюють шкільні адміністрації щодо «особливих випадків», зокрема, політичного, релігійного екстремізму, расизму та антисемітизму.

Наприклад, у Саксонії кількість таких випадків зросла зі 149 у 2023 році до 245 у 2025 році. Міністр освіти землі Конрад Клеменс назвав правий екстремізм найбільшою соціальною проблемою. 

Аналогічна тенденція спостерігається в Тюрінгії, де кількість інцидентів за два роки зросла зі 113 до 198. 

У Гессені зафіксували зростання з 39 до 159 випадків, у Берліні — з 74 до 126, а в Рейнланд-Пфальці — з 25 до 78.

У Мекленбурзі-Передній Померанії у 2024/2025 навчальному році зареєстрували 235 повідомлень про екстремістські прояви, що на 40 випадків більше, ніж роком раніше. У Саксонії-Ангальт поліція зафіксувала зростання злочинів на ґрунті правого екстремізму в школах із 74 у 2023 році до 192 у 2024 році.

