У школах Німеччини фіксують все більше правоекстремістських інцидентів

У школах багатьох федеральних землях Німеччини зростає кількість інцидентів, пов'язаних із праворадикальним екстремізмом у школах, передає «Європейська правда» з посиланням на Welt am Sonntag.

Такі дані оприлюднюють шкільні адміністрації щодо «особливих випадків», зокрема, політичного, релігійного екстремізму, расизму та антисемітизму.

Наприклад, у Саксонії кількість таких випадків зросла зі 149 у 2023 році до 245 у 2025 році. Міністр освіти землі Конрад Клеменс назвав правий екстремізм найбільшою соціальною проблемою.

Аналогічна тенденція спостерігається в Тюрінгії, де кількість інцидентів за два роки зросла зі 113 до 198.

У Гессені зафіксували зростання з 39 до 159 випадків, у Берліні — з 74 до 126, а в Рейнланд-Пфальці — з 25 до 78.

У Мекленбурзі-Передній Померанії у 2024/2025 навчальному році зареєстрували 235 повідомлень про екстремістські прояви, що на 40 випадків більше, ніж роком раніше. У Саксонії-Ангальт поліція зафіксувала зростання злочинів на ґрунті правого екстремізму в школах із 74 у 2023 році до 192 у 2024 році.