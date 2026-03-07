Раптові повені в Найробі забрали життя 23 людей і порушили роботу головного аеропорту

У кенійській столиці Найробі щонайменше 23 людини загинули внаслідок раптової повені, яка почалася вночі. Потужні потоки води змили десятки автомобілів і спричинили перебої в роботі найбільшого аеропорту Східної Африки.

Як пише Reuters, про це повідомила влада.

Президент Кенії Вільям Руто заявив, що направив групу рятувальників, зокрема військових, для координації пошуково-рятувальних операцій і висловив співчуття постраждалим громадам.

«Я також наказав негайно виділити продовольство з наших національних стратегічних резервів і розподілити його серед сімей, які постраждали від повеней», – написав він у заяві в соціальних мережах.

Авіакомпанія Kenya Airways повідомила, що сильні дощі порушили авіасполучення з Найробі, а деякі рейси довелося перенаправити до прибережного міста Момбаса.

Національна енергетична компанія Kenya Power повідомила, що повінь пошкодила обладнання на одній із підстанцій, через що 14 районів міста залишилися без електроенергії.

Науковці зазначають, що глобальне потепління посилює повені та посухи у Східній Африці, оскільки опади стають коротшими, але значно інтенсивнішими. Дослідження 2024 року показало, що зміна клімату зробила руйнівні дощі в регіоні вдвічі більш імовірними, ніж раніше.