На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ГоловнаСвіт

Раптові повені в Найробі забрали життя 23 людей і порушили роботу головного аеропорту

Потужні потоки води змили десятки автомобілів.

Раптові повені в Найробі забрали життя 23 людей і порушили роботу головного аеропорту
Наслідки повені у Найробі
Фото: EPA/UPG

У кенійській столиці Найробі щонайменше 23 людини загинули внаслідок раптової повені, яка почалася вночі. Потужні потоки води змили десятки автомобілів і спричинили перебої в роботі найбільшого аеропорту Східної Африки.

Як пише Reuters, про це повідомила влада.

Президент Кенії Вільям Руто заявив, що направив групу рятувальників, зокрема військових, для координації пошуково-рятувальних операцій і висловив співчуття постраждалим громадам.

«Я також наказав негайно виділити продовольство з наших національних стратегічних резервів і розподілити його серед сімей, які постраждали від повеней», – написав він у заяві в соціальних мережах.

Авіакомпанія Kenya Airways повідомила, що сильні дощі порушили авіасполучення з Найробі, а деякі рейси довелося перенаправити до прибережного міста Момбаса. 

Національна енергетична компанія Kenya Power повідомила, що повінь пошкодила обладнання на одній із підстанцій, через що 14 районів міста залишилися без електроенергії.

Науковці зазначають, що глобальне потепління посилює повені та посухи у Східній Африці, оскільки опади стають коротшими, але значно інтенсивнішими. Дослідження 2024 року показало, що зміна клімату зробила руйнівні дощі в регіоні вдвічі більш імовірними, ніж раніше.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies