Російська пропаганда поширює фейки про інкасаторів Ощадбанку, затриманих в Угорщині

Російська пропаганда розпочала кампанію дезінформації, використовуючи створені штучним інтелектом фейкові зображення про українських інкасаторів.

Про це повідомляє проєкт Vastagbőr у Facebook, передає «Європейська правда».

Зображення почав поширювати Ripost — таблоїд, який контролюється та фінансується партією прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана «Фідес».

За інформацією угорських фактчекерів, дописи видання зазвичай отримують від 10 до 200 реакцій, проте ця публікація зібрала 48 тисяч взаємодій. При цьому 99% із них — це боти.

Аналіз профілів показав, що більшість акаунтів мають румунські або молдовські імена. Фактчекери зазначають, що російська сторона повторно використовує фейкові профілі, які раніше були створені для впливу на результати виборів у Молдові.

Що відомо про затримання українських інкастаорів в Угорщині