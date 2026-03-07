На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ГоловнаСвіт

Російська пропаганда поширює фейки про інкасаторів Ощадбанку, затриманих в Угорщині

Долучився до кампанії угорський таблоїд зі сфери впливу партії Орбана.

Російська пропаганда поширює фейки про інкасаторів Ощадбанку, затриманих в Угорщині
російські фейки

Російська пропаганда розпочала кампанію дезінформації, використовуючи створені штучним інтелектом фейкові зображення про українських інкасаторів. 

Про це повідомляє проєкт Vastagbőr у Facebook, передає «Європейська правда».

Зображення почав поширювати Ripost — таблоїд, який контролюється та фінансується партією прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана «Фідес». 

За інформацією угорських фактчекерів, дописи видання зазвичай отримують від 10 до 200 реакцій, проте ця публікація зібрала 48 тисяч взаємодій. При цьому 99% із них — це боти.

Аналіз профілів показав, що більшість акаунтів мають румунські або молдовські імена. Фактчекери зазначають, що російська сторона повторно використовує фейкові профілі, які раніше були створені для впливу на результати виборів у Молдові.

Що відомо про затримання українських інкастаорів в Угорщині

  • 5 березня два авто інкасаторської служби Ощадбанку були незаконно затримані в Угорщині під час здійснення регулярного перевезення іноземної валюти та банківських металів.
  • Відповідно до даних GPS-сигналу, автомобілі банку були в центрі Будапешта поблизу однієї із силових структур Угорщини. Їхнє місцезнаходження підтвердили представники посольства України в Угорщині та Міністерства закордонних справ України.
  • Перевезення коштів і цінностей здійснювалось у межах міжнародної угоди між Ощадбанком та Райффайзен Банк Австрія. Вантаж оформили відповідно до міжнародних правил перевезень та чинних європейських митних процедур.
  • Пізніше угорські медіа із посиланням на податкову та митну служби повідомили, що нібито сімох затриманих інкасаторів Ощадбанку вже депортували з Угорщини. За словами міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто, "виникає закономірне питання, чи не йдеться про гроші української воєнної мафії".
  • Українська сторона поскаржилася, що Угорщина не допускала до затриманих українців наших консулів.
  • Нацпол відкрив справу за фактом незаконного викрадення громадян України на угорській території.
  • Увечері 6 березня глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що сімох українців вдалося повернути додому.
  • Голова НБУ Андрій Пишний висловив сподівання, що Угорщина поверне цінний вантаж, бо не було жодних підстав для затримання авто. 
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies