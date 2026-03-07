Російська пропаганда поширює фейки про інкасаторів Ощадбанку, затриманих в Угорщині

Російська пропаганда розпочала кампанію дезінформації, використовуючи створені штучним інтелектом фейкові зображення про українських інкасаторів.
Про це повідомляє проєкт Vastagbőr у Facebook, передає «Європейська правда».
Зображення почав поширювати Ripost — таблоїд, який контролюється та фінансується партією прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана «Фідес».
За інформацією угорських фактчекерів, дописи видання зазвичай отримують від 10 до 200 реакцій, проте ця публікація зібрала 48 тисяч взаємодій. При цьому 99% із них — це боти.
Аналіз профілів показав, що більшість акаунтів мають румунські або молдовські імена. Фактчекери зазначають, що російська сторона повторно використовує фейкові профілі, які раніше були створені для впливу на результати виборів у Молдові.
Що відомо про затримання українських інкастаорів в Угорщині
- 5 березня два авто інкасаторської служби Ощадбанку були незаконно затримані в Угорщині під час здійснення регулярного перевезення іноземної валюти та банківських металів.
- Відповідно до даних GPS-сигналу, автомобілі банку були в центрі Будапешта поблизу однієї із силових структур Угорщини. Їхнє місцезнаходження підтвердили представники посольства України в Угорщині та Міністерства закордонних справ України.
- Перевезення коштів і цінностей здійснювалось у межах міжнародної угоди між Ощадбанком та Райффайзен Банк Австрія. Вантаж оформили відповідно до міжнародних правил перевезень та чинних європейських митних процедур.
- Пізніше угорські медіа із посиланням на податкову та митну служби повідомили, що нібито сімох затриманих інкасаторів Ощадбанку вже депортували з Угорщини. За словами міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто, "виникає закономірне питання, чи не йдеться про гроші української воєнної мафії".
- Українська сторона поскаржилася, що Угорщина не допускала до затриманих українців наших консулів.
- Нацпол відкрив справу за фактом незаконного викрадення громадян України на угорській території.
- Увечері 6 березня глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що сімох українців вдалося повернути додому.
- Голова НБУ Андрій Пишний висловив сподівання, що Угорщина поверне цінний вантаж, бо не було жодних підстав для затримання авто.