Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом "Дружба"
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ЦПД: Росія шпигує за естонською енергетикою за допомогою дирижаблів

Такий підхід дозволяє збирати детальні розвіддані без прямого порушення повітряного простору НАТО.

ЦПД: Росія шпигує за естонською енергетикою за допомогою дирижаблів
Фото: ЦПД

Росія шпигує за естонською енергетикою за допомогою дирижаблів, повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО. 

“РФ використовує аеростати з розвідувальним обладнанням для цілодобового моніторингу електростанцій та сланцевих карʼєрів концерну Eesti Energia у прикордонному повіті Іда-Вірумаа. Такий підхід дозволяє збирати детальні розвіддані без прямого порушення повітряного простору НАТО”, – йдеться у повідомленні у Facebook.

Як зазначає відомство, стеження слугує одразу кільком цілям: збір даних для підготовки потенційних диверсій і кібератак, а також психологічний тиск на працівників стратегічних підприємств. Це змушує естонську сторону впроваджувати додаткові протоколи безпеки, що автоматично збільшує витрати європейських партнерів на захист власної енергонезалежності.

Центр протидії дезінформації повідомляє, що подібна активність свідчить про еволюцію гібридних методів Кремля, спрямованих на виявлення вразливостей енергосистеми Балтії — особливо в період її інтеграції до європейських енергомереж. 

Відомство додає, що системне інфраструктурне шпигунство є частиною ширшої стратегії дестабілізації енергетичного сектору Європи та підвищення політичної й економічної ціни підтримки України для урядів країн ЄС.

﻿
