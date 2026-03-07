Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Світ

Reuters: Туреччина розглядає можливість розміщення винищувачів F-16 на Кіпрі

Як відомо, на півночі острова знаходиться невизнана Турецька Республіка Північного Кіпру. 

Reuters: Туреччина розглядає можливість розміщення винищувачів F-16 на Кіпрі
Кіпр
Фото: Google Maps

Туреччина розглядає можливість розміщення винищувачів F-16 на Кіпрі у зв’язку з нещодавніми обстрілами острова Іраном, повідомило Reuters джерело в Міністерстві оборони країни в суботу.

За словами співрозмовника, цей крок є одним із варіантів, що розглядаються в межах поетапного планування для забезпечення безпеки невизнаної турецької держави на півночі острова — Турецької Республіки Північного Кіпру — на тлі поширення конфлікту в регіоні.

Нагадаємо, що Кіпр фактично поділений на дві частини: міжнародно визнану Республіку Кіпр на півдні (населяють переважно греко-кіпріоти) та самопроголошену Турецьку Республіку Північного Кіпру на півночі (населяють переважно турко-кіпріоти), яку визнає лише Туреччина. Між ними проходить буферна зона ООН.

﻿
