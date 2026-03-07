ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
ГоловнаЕкономікаБізнес

​Українська компанія виготовлятиме ударні безпілотники для армії США

Пентагон закуповуватиме малі дрони за прискореною процедурою. Всього замовлятимуть в 11 компаній.

​Українська компанія виготовлятиме ударні безпілотники для армії США
армія США
Фото: EPA/UPG

За підсумками конкурсу Drone Dominance Program до переліку 11 компаній, відібраних для подальших замовлень для армії США, увійшла і одна українська компанія UDD (Ukrainian Defense Drones Tech Corp). 

Це випливає з оприлюднених результатів Gauntlet I на сайті програми.

Як повідомлялося раніше, на попередньому етапі відбору серед 25 учасників конкурсу були дві українські компанії — UDD та «Генерал Черешня». До фінального списку з 11 постачальників дійшла перша. 

Drone Dominance Program — це нова програма Пентагону із прискореної закупівлі малих ударних безпілотників для бойових підрозділів США. На офіційному сайті програми зазначено, що йдеться про план обсягом $1 млрд на два роки, а до 2027 року програма має намір закупити понад 200 тисяч дронів. У Пентагоні також заявляли, що у межах цієї ініціативи мають бути поставлені десятки тисяч дронів у 2026 році і сотні тисяч — до 2027-го.

У програмі зазначають, що компанії оцінювали за результатами виступів на Gauntlet I, оцінками військових операторів, а також за виробничими можливостями і спроможністю ланцюга постачання. За підсумками цього етапу програма і відібрала 11 компаній для отримання ними замовлень у подальшому.

  • Торік делегація України у Вашингтоні працювала над розробкою угоди з адміністрацією Трампа, яка передбачатиме передачу Україною своїх перевірених в боях технологій безпілотників в обмін на роялті або інші форми компенсації.
  • США та Україна вивчали кілька різних механізмів для передачі технологій дронів з Києва до США. Серед них угоди, за якими українські компанії надають технології та прототипи дронів американським компаніям в обмін на роялті, або домовленість, за якою українська компанія створює дочірню компанію в США для виробництва дронів. Інша можливість — купівля дронів безпосередньо в України для американських військових.
  • У 2024 році стартап із Південної Каліфорнії CX2 уклав угоду щодо розміщення свого програмного забезпечення та датчиків на українських безпілотниках. Ця модель отримала схвалення військового підрозділу США та незабаром може озброїти американські війська.
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies