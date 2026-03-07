​Українська компанія виготовлятиме ударні безпілотники для армії США

За підсумками конкурсу Drone Dominance Program до переліку 11 компаній, відібраних для подальших замовлень для армії США, увійшла і одна українська компанія UDD (Ukrainian Defense Drones Tech Corp).
Це випливає з оприлюднених результатів Gauntlet I на сайті програми.
Як повідомлялося раніше, на попередньому етапі відбору серед 25 учасників конкурсу були дві українські компанії — UDD та «Генерал Черешня». До фінального списку з 11 постачальників дійшла перша.
Drone Dominance Program — це нова програма Пентагону із прискореної закупівлі малих ударних безпілотників для бойових підрозділів США. На офіційному сайті програми зазначено, що йдеться про план обсягом $1 млрд на два роки, а до 2027 року програма має намір закупити понад 200 тисяч дронів. У Пентагоні також заявляли, що у межах цієї ініціативи мають бути поставлені десятки тисяч дронів у 2026 році і сотні тисяч — до 2027-го.
У програмі зазначають, що компанії оцінювали за результатами виступів на Gauntlet I, оцінками військових операторів, а також за виробничими можливостями і спроможністю ланцюга постачання. За підсумками цього етапу програма і відібрала 11 компаній для отримання ними замовлень у подальшому.
- Торік делегація України у Вашингтоні працювала над розробкою угоди з адміністрацією Трампа, яка передбачатиме передачу Україною своїх перевірених в боях технологій безпілотників в обмін на роялті або інші форми компенсації.
- США та Україна вивчали кілька різних механізмів для передачі технологій дронів з Києва до США. Серед них угоди, за якими українські компанії надають технології та прототипи дронів американським компаніям в обмін на роялті, або домовленість, за якою українська компанія створює дочірню компанію в США для виробництва дронів. Інша можливість — купівля дронів безпосередньо в України для американських військових.
- У 2024 році стартап із Південної Каліфорнії CX2 уклав угоду щодо розміщення свого програмного забезпечення та датчиків на українських безпілотниках. Ця модель отримала схвалення військового підрозділу США та незабаром може озброїти американські війська.