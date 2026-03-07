​Українська компанія виготовлятиме ударні безпілотники для армії США

За підсумками конкурсу Drone Dominance Program до переліку 11 компаній, відібраних для подальших замовлень для армії США, увійшла і одна українська компанія UDD (Ukrainian Defense Drones Tech Corp).

Це випливає з оприлюднених результатів Gauntlet I на сайті програми.

Як повідомлялося раніше, на попередньому етапі відбору серед 25 учасників конкурсу були дві українські компанії — UDD та «Генерал Черешня». До фінального списку з 11 постачальників дійшла перша.

Drone Dominance Program — це нова програма Пентагону із прискореної закупівлі малих ударних безпілотників для бойових підрозділів США. На офіційному сайті програми зазначено, що йдеться про план обсягом $1 млрд на два роки, а до 2027 року програма має намір закупити понад 200 тисяч дронів. У Пентагоні також заявляли, що у межах цієї ініціативи мають бути поставлені десятки тисяч дронів у 2026 році і сотні тисяч — до 2027-го.

У програмі зазначають, що компанії оцінювали за результатами виступів на Gauntlet I, оцінками військових операторів, а також за виробничими можливостями і спроможністю ланцюга постачання. За підсумками цього етапу програма і відібрала 11 компаній для отримання ними замовлень у подальшому.