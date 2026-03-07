Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ГоловнаЕкономікаДержава

Свириденко: Уряд спрямував 1,5 млрд грн на облаштування і купівлю житла для переселенців

Мільярд піде на ремонт та переобладнання місць тимчасового проживання.

Свириденко: Уряд спрямував 1,5 млрд грн на облаштування і купівлю житла для переселенців
переселенці
Фото: EPA/UPG

Кабмін ухвалив рішення виділити 1,5 млрд грн субвенції на покращення умов проживання переселенців. 

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко

За її словами, мільярд гривень піде на ремонт та переобладнання місць тимчасового проживання. При цьому 20% відремонтованих приміщень обов'язково мають бути пристосовані для потреб людей з інвалідністю та маломобільних груп.

Ще 500 млн грн передбачили на придбання будинків у сільській місцевості. Механізм цієї процедури уряд має затвердити протягом місяця після набрання чинності відповідної постанови. Також кошти субвенції можна буде використовувати на закупівлю будівельних матеріалів та модульних будинків для створення містечок у прифронтових регіонах.

Свириденко додала, що фінансування проєктів у прифронтових областях здійснюватиметься повністю за рахунок державного бюджету. Для інших регіонів передбачили модель співфінансування: 90% надасть держава, а 10% мають виділити місцеві бюджети.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies