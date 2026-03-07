Кабмін ухвалив рішення виділити 1,5 млрд грн субвенції на покращення умов проживання переселенців.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, мільярд гривень піде на ремонт та переобладнання місць тимчасового проживання. При цьому 20% відремонтованих приміщень обов'язково мають бути пристосовані для потреб людей з інвалідністю та маломобільних груп.

Ще 500 млн грн передбачили на придбання будинків у сільській місцевості. Механізм цієї процедури уряд має затвердити протягом місяця після набрання чинності відповідної постанови. Також кошти субвенції можна буде використовувати на закупівлю будівельних матеріалів та модульних будинків для створення містечок у прифронтових регіонах.

Свириденко додала, що фінансування проєктів у прифронтових областях здійснюватиметься повністю за рахунок державного бюджету. Для інших регіонів передбачили модель співфінансування: 90% надасть держава, а 10% мають виділити місцеві бюджети.