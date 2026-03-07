Зеленський: досі жодного прогресу по 20-му пакету санкцій, також немає руху по пакету допомоги на 90 мільярдів євро

Глава держави розповів, що наступний тиждень буде присвячений спільній роботі з європейцями, щоб рішення, які потрібні для захисту України, дійсно запрацювали.

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 7 березня повідомив про ситуацію навколо підготовки 20-го пакету санкцій проти Росії, а також пакету допомоги для України на 90 мільярдів євро.

“Досі жодного прогресу немає по 20-му пакету санкцій Євросоюзу проти Росії за цю війну. Немає руху по пакету допомоги для України в 90 мільярдів євро. І хоча Європа визнає, що це для нас життєво важливо, все одно блокування пакета зберігається”, – сказав Зеленський.

Він зазначив, що найближчими днями, фактично увесь наступний тиждень буде присвячений спільній роботі з європейцями, щоб рішення, які потрібні для захисту України, дійсно запрацювали.

Також президент розповів, що є інформація про російську допомогу іранському режиму: є повідомлення, що росіяни дають розвіддані режиму в Ірані, щоб корегувати удари по американцях. Також є дані про російські компоненти в «шахедах», що застосовуються на Близькому Сході, “а це проти і арабських країн, і проти американців у регіоні”.

Як зазначив глава держави, кожен такий факт свідчить, що ми маємо справу з режимами, які не просто пов’язані одне з одним, а які існують завдяки одне одному – російський та іранський режими – і вбивають фактично скоординовано і тут, у Європі, і там, на Близькому Сході. Саме тому, зазначив президент, й захист має бути скоординованим.

“Ми зі свого боку працюємо, щоб допомогти захисту від «шахедів». І цілком справедливо розраховуємо, що й нашому захисту буде надаватися відповідна допомога й що Росія відчуватиме наслідки не тільки за те, що затягує цю свою війну проти нас, але й за намагання масштабувати ще й ту війну”, – сказав Зеленський.