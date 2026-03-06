Народна депутатка, лідерка “Батьківщини” Юлія Тимошенко заявила, що кошти, зафіксовані на відео детективами НАБУ, задекларовані і “чесні”. В розмові з Сонею Кошкіною на LB live парламентарка запевнила, що з коштів були сплачені податки, а в пакеті Нової пошти вони лежали, бо він “був під рукою”.

Вона стверджує, що ці кошти – $46 300 – є частиною моральної компенсації від американської юридичної компанії за збитки від політичних переслідувань часів Віктора Януковича, які ця компанія підтримувала. А носила вона їх із собою, оскільки небезпечно залишати вдома через обстріли.

“Ми звернулися до суду і вони нам компенсували моральні збитки”, – пояснила походження коштів політикиня.

Вона стверджує, що оприлюднений слідчими аудіозапис її розмови з народним депутатом від “Слуги народу” Ігорем Копитіним був “сфальшований”, але підтвердила, що розмова з ним відбулася. Також вона вважає, що апаратуру прослуховування приніс до її офісу саме він.

“Розмова з Копитіним була, але, як говорить експертиза (проведена на замовлення Тимошенко. – Ред.), запис сфальшований”, – заявила вона.

Повну версію розмови дивіться нижче:

Справа Юлії Тимошенко

Юлія Тимошенко отримала підозру 14 січня. НАБУ і САП повідомили, що зафіксували пропозицію надання народним депутатам систематичної неправомірної вигоди від лідерки парламентської фракції. Вони оприлюднили записи розмов, де лідерка парламентської фракції пропонує депутату не її політсили в обмін на ухвалення рішення кошти: "десятку". Такі оплати мали проводити щомісяця в обмін на те, як саме голосуватимуть депутати. Зокрема, обговорювали голосування за зняття посадовців, але відмову від голосування за призначення, підтримку включень законопроєктів до порядку денного, але її відсутність у голосуваннях за сам законопроєкт. На аудіо лунала фраза "грохнути більшість". За версією слідства, депутатка вирішила скористатися парламентською кризою, що виникла у зв'язку з викриттям корупції серед нардепів "Слуги народу", які отримували кошти в конвертах за "правильні голосування".

Підозра оголошена за ч. 4 ст. 369 КК України – пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище, або вчинені організованою групою осіб чи її учасником. Карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.

Більше на цю тему – в матеріалі Анни Стешенко "«Ми маємо грохнути цю більшість»”: що стоїть за підозрою НАБУ Юлії Тимошенко.

Тимошенко заперечує, що обговорювала пропозицію передачі коштів.

16 січня ВАКС обрав Тимошенко запобіжний захід – заставу в 33,3 млн гривень. Прокурори просили про 50 млн застави, а Тимошенко – залишити її без запобіжного заходу або ж призначити особисте зобов'язання.

Апеляція ВАКС зняла з неї деякі обмеження і арешт з майна її чоловіка.