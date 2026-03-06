Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
ГоловнаПолітика

Тимошенко вважає, що прослуховування до її офісу приніс нардеп Копитін

Підозрювана в пропозиції надання неправомірної вигоди стверджує, що не пропонувала кошти.

Тимошенко вважає, що прослуховування до її офісу приніс нардеп Копитін
Юлія Тимошенко
Фото: скриншот

Народна депутатка, лідерка “Батьківщини” Юлія Тимошенко заявила, що кошти, зафіксовані на відео детективами НАБУ, задекларовані і “чесні”. В розмові з Сонею Кошкіною на LB live парламентарка запевнила, що з коштів були сплачені податки, а в пакеті Нової пошти вони лежали, бо він “був під рукою”.

Вона стверджує, що ці кошти – $46 300 – є частиною моральної компенсації від американської юридичної компанії за збитки від політичних переслідувань часів Віктора Януковича, які ця компанія підтримувала. А носила вона їх із собою, оскільки небезпечно залишати вдома через обстріли. 

“Ми звернулися до суду і вони нам компенсували моральні збитки”, – пояснила походження коштів політикиня.

Вона стверджує, що оприлюднений слідчими аудіозапис її розмови з народним депутатом від “Слуги народу” Ігорем Копитіним був “сфальшований”, але підтвердила, що розмова з ним відбулася. Також вона вважає, що апаратуру прослуховування приніс до її офісу саме він. 

“Розмова з Копитіним була, але, як говорить експертиза (проведена на замовлення Тимошенко. – Ред.), запис сфальшований”, – заявила вона. 

Повну версію розмови дивіться нижче:

Справа Юлії Тимошенко

Юлія Тимошенко отримала підозру 14 січня. НАБУ і САП повідомили, що зафіксували пропозицію надання народним депутатам систематичної неправомірної вигоди від лідерки парламентської фракції. Вони оприлюднили записи розмов, де лідерка парламентської фракції пропонує депутату не її політсили в обмін на ухвалення рішення кошти: "десятку". Такі оплати мали проводити щомісяця в обмін на те, як саме голосуватимуть депутати. Зокрема, обговорювали голосування за зняття посадовців, але відмову від голосування за призначення, підтримку включень законопроєктів до порядку денного, але її відсутність у голосуваннях за сам законопроєкт. На аудіо лунала фраза "грохнути більшість". За версією слідства, депутатка вирішила скористатися парламентською кризою, що виникла у зв'язку з викриттям корупції серед нардепів "Слуги народу", які отримували кошти в конвертах за "правильні голосування". 

Підозра оголошена за ч. 4 ст. 369 КК України – пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище, або вчинені організованою групою осіб чи її учасником. Карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.

Більше на цю тему – в матеріалі Анни Стешенко "«Ми маємо грохнути цю більшість»”: що стоїть за підозрою НАБУ Юлії Тимошенко.

Тимошенко заперечує, що обговорювала пропозицію передачі коштів. 

16 січня ВАКС обрав Тимошенко запобіжний захід – заставу в 33,3 млн гривень. Прокурори просили про 50 млн застави, а Тимошенко – залишити її без запобіжного заходу або ж призначити особисте зобов'язання.

Апеляція ВАКС зняла з неї деякі обмеження і арешт з майна її чоловіка. 

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies