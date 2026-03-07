Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Політика

Єврокомісія засудила слова Зеленського про дзвінок ЗСУ Орбану

Рідкісний випадок, коли у Брюсселі негативно відгукнулися про риторику української влади.

Єврокомісія засудила слова Зеленського про дзвінок ЗСУ Орбану
Віктор Орбан та Володимир Зеленський
Фото: EPA/UPG

Європейська Комісія у п'ятницю оприлюднила критичний коментар на адресу Президента України Володимира Зеленського через висловлювання про "ЗСУ, які поговорять своєю мовою" на адресу прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Як пише Politico, заступник речника Єврокомісії Олоф Гілл назвав слова глави української держави неприйнятними і нагадав про неприпустимість погроз на адресу країн-членів Євросоюзу.

У Брюсселі розуміють, що "наразі лунає чимало риторики екскалації та розпалювання у відносинах між Україною та Угорщиною". Єврокомісія наголошує, що такі дії "не допомагають і не додають конструктиву у процес досягнення спільних цілей". 

Керівництво Євросоюзу перебуває в активних перемовинах з обома сторонами і закликало їх "заспокоїтися та знизити градус напруги".

При цьому речник Єврокомісії відмовився висловити пряму солідарність Брюсселя з Орбаном, підкресливши, що його попередні коментарі є вичерпними з цього приводу. 

﻿
