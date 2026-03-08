Росіяни атакували транспортну систему у Кривому Розі

Також під ворожим обстрілом опинилася Нікопольщина.

Уночі російські війська вкотре атакували Дніпропетровську область безпілотниками і з артилерії.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

"Росіяни атакували два райони області безпілотниками та артилерією. У Кривому Розі виникла пожежа. Пошкоджена транспортна інфраструктура", – пише він.

На Нікопольщині також під ударом були Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська і Мирівська громади.