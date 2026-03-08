У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Росіяни атакували транспортну систему у Кривому Розі

Також під ворожим обстрілом опинилася Нікопольщина.

Росіяни атакували транспортну систему у Кривому Розі
Наслідки ударів по Дніпровщині

Уночі російські війська вкотре атакували Дніпропетровську область безпілотниками і з артилерії. 

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

"Росіяни атакували два райони області безпілотниками та артилерією. У Кривому Розі виникла пожежа. Пошкоджена транспортна інфраструктура", – пише він.

На Нікопольщині також під ударом були Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська і Мирівська громади.

