Росіяни атакували транспортну систему у Кривому Розі

Уночі російські війська вкотре атакували Дніпропетровську область безпілотниками і з артилерії.
Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
"Росіяни атакували два райони області безпілотниками та артилерією. У Кривому Розі виникла пожежа. Пошкоджена транспортна інфраструктура", – пише він.
На Нікопольщині також під ударом були Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська і Мирівська громади.
- Ворог завдав удару по рятувальниках під час ліквідації наслідків нічної атаки у Самарівському районі на Дніпропетровщині.