ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
На Чернігівщині росіяни пошкодили лінію електропередач, виникли проблеми зі світлом

У Корюківській громаді російський дрон атакував цивільне авто.

На Чернігівщині росіяни пошкодили лінію електропередач, виникли проблеми зі світлом
наслідки російських обстрілів
Фото: В'ячеслав Чаус

Російські війська з вечора 7 березня атакували Чернігівську область БпЛА та з артилерії. Є пошкодження лінії електропередач, а також гаражів й техніки лісництва. 

Про це повідомляє очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

"Унаслідок обстрілу з РСЗВ знеструмлена лінія електропередач у Корюківському районі. Низка населених пунктів без світла", – ідеться у повідомленні.

Також 7 березня пізно ввечері ворог вдарив "геранями" по Новгороду-Сіверському. Пролунали два вибухи на території лісництва. Пошкоджені гаражі й техніка. 

Також через удар FPV-дрона пошкоджений автомобіль у селі Корюківської громади. 

Протягом минулої доби було 69 обстрілів. Пролунали 116 вибухів.

﻿
