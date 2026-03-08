На Чернігівщині росіяни пошкодили лінію електропередач, виникли проблеми зі світлом

Російські війська з вечора 7 березня атакували Чернігівську область БпЛА та з артилерії. Є пошкодження лінії електропередач, а також гаражів й техніки лісництва.

Про це повідомляє очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

"Унаслідок обстрілу з РСЗВ знеструмлена лінія електропередач у Корюківському районі. Низка населених пунктів без світла", – ідеться у повідомленні.

Також 7 березня пізно ввечері ворог вдарив "геранями" по Новгороду-Сіверському. Пролунали два вибухи на території лісництва. Пошкоджені гаражі й техніка.

Також через удар FPV-дрона пошкоджений автомобіль у селі Корюківської громади.

Протягом минулої доби було 69 обстрілів. Пролунали 116 вибухів.