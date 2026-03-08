Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
ГоловнаСуспільствоВійна

Унаслідок ворожих атак по Херсонщині постраждали п'ятеро цивільних

Росіяни знову били по критичній і соціальній інфраструктурі області.

Унаслідок ворожих атак по Херсонщині постраждали п'ятеро цивільних
Херсонська область, пожежа
Фото: ДСНС України

Упродовж минулої доби російські війська атакували 42 населені пункти Херсонської області. Унаслідок обстрілів п'ятеро цивільних зазнали поранень.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Благовіщенське, Комишани, Молодіжне, Музиківка, Придніпровське, Садове, Степанівка, Чорнобаївка, Благодатне, Білозерка, Дніпровське, Кізомис, Томина Балка, Станіслав, Софіївка, Олександрівка, Широка Балка, Іванівка, Інгулець, Микільське, Новотягинка, Токарівка, Берислав, Томарине, Урожайне, Тараса Шевченка, Дудчани, Качкарівка, Новоолександрівка, Гаврилівка, Михайлівка, Українка, Бургунка, Вірівка, Львове, Миколаївка, Одрадокам'янка, Осокорівка, Червоний Маяк, Веселе та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 7 багатоповерхівок та 18 приватних будинків.Також окупанти понівечили стільникову вежу, господарську споруду та приватні автомобілі.

Через російську агресію 5 людей дістали поранення.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies