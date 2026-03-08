Росіяни протягом дня понад 20 разів обстріляли Дніпропетровщину

Ворог атакував два райони області безпілотниками та артилерією

Російські війська протягом дня понад 20 разів обстрілювали Синельниківський і Нікопольський райони Дніпропетровської області, є пошкодження приватних будинків, навчального закладу, інфраструктури.

Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

"Понад 20 разів впродовж дня ворог атакував два райони області безпілотниками та артилерією. На Нікопольщині – Нікополь, Покровську, Марганецьку, Червоногригорівську громади. Пошкоджені інфраструктура, ліцей, приватний будинок, господарська споруда", - йдеться у повідомленні.

У Синельниківському районі росіяни поцілили по Межівській громаді: горіла оселя. Минулося без постраждалих.