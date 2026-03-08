Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни протягом дня понад 20 разів обстріляли Дніпропетровщину

Ворог атакував два райони області безпілотниками та артилерією

Росіяни протягом дня понад 20 разів обстріляли Дніпропетровщину
Дніпропетровщина, наслідки обстрілів
Фото: Дніпропетровська ОВА

Російські війська протягом дня понад 20 разів обстрілювали Синельниківський і Нікопольський райони Дніпропетровської області, є пошкодження приватних будинків, навчального закладу, інфраструктури.

Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа. 

"Понад 20 разів впродовж дня ворог атакував два райони області безпілотниками та артилерією. На Нікопольщині – Нікополь, Покровську, Марганецьку, Червоногригорівську громади. Пошкоджені інфраструктура, ліцей, приватний будинок, господарська споруда", - йдеться у повідомленні. 

У Синельниківському районі росіяни поцілили по Межівській громаді: горіла оселя. Минулося без постраждалих. 

