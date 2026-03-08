Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Війна

У Харкові тривають роботи на місці удару по багатоповерхівці. Загинуло 10 людей і поранено 26

Сьогодні близько 4:00 ранку ворог завдав удару по трансформаторній підстанції.

У Харкові тривають роботи на місці удару по багатоповерхівці. Загинуло 10 людей і поранено 26
Наслідки російського удару по Харкову

У Харкові тривають пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару по житловому будинку в Київському районі у ніч на 7 березня.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов в ефірі національного телемарафону. 

За його словами, станом на зараз з-під завалів зруйнованого під’їзду п’ятиповерхівки рятувальники деблокували тіла 10 загиблих людей. Поранення отримали 26 харків’ян, серед них є діти, які перебувають у важкому стані.

“Пошуково-рятувальні роботи тривають практично цілодобово. Наші комунальні підприємства, працівники ДСНС, медики – всі перебувають на місці. Роботи ускладнюються тим, що лунають повітряні тривоги. Крім того, ми вже перейшли до тієї стадії, коли завали доводиться розбирати вручну”, – повідомив мер.

Терехов підкреслив, що роботи завершать протягом двох днів.

Наслідки ворожої атаки усувають і на інших об’єктах. Загалом пошкоджень зазнали 23 багатоповерхові будинки, в одному з яких практично зруйновано кілька поверхів. Також пошкоджено школу та котельню. 

Крім того, міський голова повідомив, що сьогодні близько 4:00 ранку ворог завдав удару по трансформаторній підстанції, внаслідок чого вона зазнала серйозних пошкоджень. Відновлювальні роботи тривають.

﻿
