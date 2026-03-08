Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський передав прем’єр-міністру Нідерландів запит на радари для військових

Запит на обладнання надійшов від військових з Дружківки у Донецькій області.

Зеленський передав прем’єр-міністру Нідерландів запит на радари для військових
Президент України Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента

Президент України Володимир Зеленський передав прем’єр-міністру Нідерландів Робу Єттену запит щодо радарів, які необхідні українським військовим.

Про це Зеленський повідомив на прескофнереції, пише Інтерфакс-Україна.

Запит на радари надійшов від військових з Дружківки у Донецькій області.

“Я не буду йти зараз в деталі, але вони дуже нам потрібні – це те, що допомагає у захисті… Саме Нідерланди, одна з країн, які виробляють найбільше, і такі радари, і ми сьогодні говорили, зокрема цей запит, я передав прем’єр-міністру запит від наших корпусів”, – сказав Зеленський.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies