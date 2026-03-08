Запит на обладнання надійшов від військових з Дружківки у Донецькій області.

Президент України Володимир Зеленський передав прем’єр-міністру Нідерландів Робу Єттену запит щодо радарів, які необхідні українським військовим.

Про це Зеленський повідомив на прескофнереції, пише Інтерфакс-Україна.

Запит на радари надійшов від військових з Дружківки у Донецькій області.

“Я не буду йти зараз в деталі, але вони дуже нам потрібні – це те, що допомагає у захисті… Саме Нідерланди, одна з країн, які виробляють найбільше, і такі радари, і ми сьогодні говорили, зокрема цей запит, я передав прем’єр-міністру запит від наших корпусів”, – сказав Зеленський.