Найактивніша армія окупантів сьогодні на Костянтинівському напрямку.

Станом на 16:00 від початку доби кількість атак російського агресора на фронті становить 53, повідомили у Генштабі ЗСУ.

Ворог обстрілює прикордонні райони. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Безсалівка, Кучерівка, Бруски, Рогізне, Уланове, Василівське, Будки, Ходине, Прогрес, Старикове, Бачівськ. Також ворог обстріляв Ясну Поляну, що на Чернігівщині.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог завдав одного авіаційного удару, скинувши дві керовані бомби, здійснив 73 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку російські окупанти атакували позиції наших оборонців в бік населеного пункту Зибине. Боєзіткнення наразі триває.

На Куп’янському напрямку наші оборонці відбили дві атаки ворога в бік Курилівки.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили три спроби загарбників просунутися в бік населених пунктів Ставки, Дробишеве, Лиман.

На Слов’янському напрямку агресор атакував три рази, в районі Закітного та Платонівки. Одне боєзіткнення триває.

На Краматорському напрямку ворог атакував у районі Никифорівки. Бій ще триває.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 14 наступальних дій в районах населених пунктів Плещіївка, Іванопілля, Щербинівка, Русин Яр, Софіївка та у бік Костянтинівки, Іллінівки, Новопавлівки.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 13 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Шахове, Мирноград, Родинське, Гришине, Котлине, Удачне, Молодецьке. Одна атака триває.

На Олександрівському напрямку ворог двічі наступав у районах населених пунктів Тернове, Злагода. Зазнали авіаударів противника Підгаврилівка, Гаврилівка, Олександроград, Покровське, Писанці.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 13 атак у районі Мирного та у бік Залізничного, Гіркого, Святопетрівки. Сили оборони стримують натиск, уже відбито 12 атак. Ворог завдав авіаударів по районах населених пунктів Воздвижівка, Верхня Терса, Копані, Загірне, Гуляйпільське, Чарівне.

На Оріхівському напрямку відбулося одне боєзіткнення неподалік Степногірська. Авіаударів зазнали Комишуваха та Оріхів.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили одну ворожу атаку у бік Антонівського мосту.На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не зафіксовано.

Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу.