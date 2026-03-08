Сили оборони уразили ворожі ЗРГК "Панцирь-С1" і катер БК-16 у Криму

Також уражено пункти управління ворога на тимчасово окупованих територіях.

Сили оборони України уразили ворожий ЗРГК “Панцирь-С1” і катер БК-16 у тимчасово окупованому Криму та пункти управління ворога на Білгородщині.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"У рамках зниження наступального потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України 7-го та у ніч на 8-е березня завдали серії уражень по військових об’єктах противника на тимчасово окупованих територіях України та на території рф", – ідеться у повідомленні.

У районі Новоозерного на ТОТ АР Крим уражено зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С1" та десантний катер БК-16. Остаточні результати та масштаби збитків уточнюються.

Сили оборони також завдали серії уражень по пунктах управління противника. Зокрема уражено пункт управління БпЛА "Оріон" у районі Красносільського на ТОТ АР Крим, пункт управління БпЛА у Дунайці Білгородської обл. РФ, пункт управління БпЛА у районі Гуляйполя у Запорізькій області, а також пункт управління БпЛА у Селидовому на ТОТ Донецької області.

Серед іншого уражено командно-спостережні пункти підрозділів російського агресора у районах Нижнього Рогачика (ТОТ Запорізької обл.), Новопетриківки, Волновахи та Селидового (ТОТ Донецької обл.).

Ступінь завданих збитків та інші результати уточнюються.

У Генштабі підкреслюють, що системне ураження засобів протиповітряної оборони, пунктів управління та військової інфраструктури противника послаблює його можливості з управління військами, координації безпілотних систем та ведення бойових дій.