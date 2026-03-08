ДПСУ: активність ворожих ДРГ на північному кордоні України суттєво знизилася

Ворог застосовує піхотні групи для просування на кордоні Сумщини та Харківщини.

На півночі України спостерігається зниження діяльності російських диверсійно-розвідувальних груп. Водночас ворог продовжує обстрілювати прикордоння.

Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко, пише Укрінформ.

За його словами, ворог тепер частіше використовує піхотні групи, зокрема в межах Сумської та Харківської областей. Так, у суботу в напрямку населеного пункту Піщане у Вовчанській громаді було зафіксовано спробу просування російських військ, яка завершилася їхніми втратами та відступом.

"Напрямки населених пунктів Дігтярне, Нестерне, Кругле, Піщане, Рибалкине залишаються зонами активних спроб ворога розширити бойові дії, вже зайшовши на нашу територію", – зазначив Демченко.

Речник наголосив, що, незважаючи на великі втрати ворога, він продовжує перевіряти оборону та накопичувати сили для подальших спроб просування.

Водночас зросла кількість та щільність обстрілів на північному прикордонні, які здійснюються за допомогою безпілотних літальних апаратів, FPV-дронів, артилерії та авіації.

"Ворог намагається знищувати українські позиції потужнішою зброєю, сподіваючись, що піхотним групам буде легше просуватися", – пояснив Демченко.

За його словами, обстріли відбуваються щодня, а ситуація залишається стабільною завдяки надійній обороні українських підрозділів.