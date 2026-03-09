Троє мешканців Запорізької області поранені через атаки РФ

Надійшло 29 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об’єктів інфраструктури.

225 артилерійських ударів прийшлися по Степногірську, Приморському, Лук’янівському, Павлівці, Оріхову, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогір’ю, Святопетрівці, Староукраїнці, Варварівці, Добропіллю та Новому Запоріжжю.

Зафіксовано 6 обстрілів з РСЗВ по Степногірську, Новоандріївці, Малій Токмачці, Мирному, Святопетрівці та Верхній Терсі.

Війська РФ здійснили 18 авіаційних ударів по Комишувасі, Веселянці, Барвинівці, Новоукраїнці, Юрківці, Оріхову, Воздвижівці, Верхній Терсі, Копанях, Загірному, Гуляйпільському та Чарівному.

Як написав начальник ОВА Іван Федоров, постраждали двоє чоловіків та жінка.

Троє людей поранені внаслідок ворожих атак по Запорізькому та Пологівському районах Запорізької області.

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies