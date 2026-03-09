Троє мешканців Запорізької області поранені через атаки РФ

Троє людей поранені внаслідок ворожих атак по Запорізькому та Пологівському районах Запорізької області.
Як написав начальник ОВА Іван Федоров, постраждали двоє чоловіків та жінка.
Загалом упродовж доби окупанти завдали 805 ударів по 36 населених пунктах Запорізької області.
Війська РФ здійснили 18 авіаційних ударів по Комишувасі, Веселянці, Барвинівці, Новоукраїнці, Юрківці, Оріхову, Воздвижівці, Верхній Терсі, Копанях, Загірному, Гуляйпільському та Чарівному.
556 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Червонодніпровку, Біленьке, Михайлівку, Новоолександрівку, Широке, Лисогірку, Степногірськ, Приморське, Лук’янівське, Павлівку, Оріхів, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір’я, Мирне, Чарівне, Святопетрівку, Староукраїнку, Зелене, Варварівку, Добропілля та Нове Запоріжжя.
Зафіксовано 6 обстрілів з РСЗВ по Степногірську, Новоандріївці, Малій Токмачці, Мирному, Святопетрівці та Верхній Терсі.
225 артилерійських ударів прийшлися по Степногірську, Приморському, Лук’янівському, Павлівці, Оріхову, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогір’ю, Святопетрівці, Староукраїнці, Варварівці, Добропіллю та Новому Запоріжжю.
Надійшло 29 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об’єктів інфраструктури.