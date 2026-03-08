Другу добу поспіль Росія масовано атакує об’єкти газовидобутку Групи "Нафтогаз" на Полтавщині. Удари завдаються із застосуванням дронів.

Про це повідомила пресслужба НАК "Нафтогаз".

Зазначається, що через обстріли роботу низки об’єктів критично важливої інфраструктури зупинено. Зафіксовано пошкодження та втрати. Постраждалих немає.

"Фахівці компанії спільно з підрозділами ДСНС працюють над ліквідацією наслідків. Триває оцінка пошкоджень", - зазначив голова правління НАК Сергій Корецький.

У компанії також нагадали, що від початку повномасштабної війни 312 працівників групи Нафтогаз загинули від рук росіян.

Як повідомлялося, вночі та вранці 8 березня російські окупанти атакували дронами промислове підприємство у Миргородському районі Полтавщини.