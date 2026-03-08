Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія ​другу добу поспіль масовано атакує газовидобувні об’єкти на Полтавщині, - Нафтогаз

Через обстріли наразі зупинено роботу низки об’єктів критично важливої інфраструктури.

Росія ​другу добу поспіль масовано атакує газовидобувні об’єкти на Полтавщині, - Нафтогаз
Ворог вдарив по об’єкту “Нафтогазу” (архівне фото)
Фото: Facebook / Сергій Корецький

Другу добу поспіль Росія масовано атакує об’єкти газовидобутку Групи "Нафтогаз" на Полтавщині. Удари завдаються із застосуванням дронів.

Про це повідомила пресслужба НАК "Нафтогаз".

Зазначається, що через обстріли роботу низки об’єктів критично важливої інфраструктури зупинено. Зафіксовано пошкодження та втрати. Постраждалих немає.

"Фахівці компанії спільно з підрозділами ДСНС працюють над ліквідацією наслідків. Триває оцінка пошкоджень", - зазначив голова правління НАК Сергій Корецький.

У компанії також нагадали, що від початку повномасштабної війни 312 працівників групи Нафтогаз загинули від рук росіян. 

Як повідомлялося, вночі та вранці 8 березня російські окупанти атакували дронами промислове підприємство у Миргородському районі Полтавщини. 

