Ворог атакував промислове підприємство на Полтавщині

Уночі та вранці 8 березня російські окупанти атакували дронами промислове підприємство у Миргородському районі Полтавщини.
Про це повідомляє очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.
"Сьогодні вночі та вранці ворожі БпЛА атакували одне з промислових підприємств у Миргородському районі. Є пошкодження виробничого обладнання. Усі служби працюють на місці", ідеться у повідомленні.
Обійшлося без постраждалих.
- Вдень 7 березня росіяни вдарили дронами по Полтавщині. В результаті падіння уламків є пошкодження на території одного з підприємств, постраждала цивільна.