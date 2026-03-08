ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Ворог атакував промислове підприємство на Полтавщині

Пошкоджене виробниче обладнання.

Ворог атакував промислове підприємство на Полтавщині
Фото: З відкритих джерел

Уночі та вранці 8 березня російські окупанти атакували дронами промислове підприємство у Миргородському районі Полтавщини. 

Про це повідомляє очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

"Сьогодні вночі та вранці ворожі БпЛА атакували  одне з промислових підприємств у Миргородському районі. Є пошкодження виробничого обладнання. Усі служби працюють на місці", ідеться у повідомленні. 

Обійшлося без постраждалих.

﻿
