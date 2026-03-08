Ворог атакував промислове підприємство на Полтавщині

Уночі та вранці 8 березня російські окупанти атакували дронами промислове підприємство у Миргородському районі Полтавщини.

Про це повідомляє очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

"Сьогодні вночі та вранці ворожі БпЛА атакували одне з промислових підприємств у Миргородському районі. Є пошкодження виробничого обладнання. Усі служби працюють на місці", ідеться у повідомленні.

Обійшлося без постраждалих.