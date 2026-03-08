Генштаб: росіяни продовжують тиснути на Покровському напрямку фронту

За минулу добу на фронті зафіксовано 121 боєзіткнення.

Розпочалася 1474–та доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України. Сили оборони відбивають спроби окупантів покращити своє становище та просуватися вглиб території України, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці на різних ділянках фронту.

Як інформує Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 121 бойове зіткнення.

Вчора противник завдав трьох ракетних ударів із застосуванням 33 ракет, 86 авіаційних ударів, скинувши 254 керовані авіабомби.

Крім того, застосував 9837 дронів–камікадзе та здійснив 3514 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 49 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Писанці, Коломийці, Покровське, Чорненкове, Підгаврилівка, Лісне, Світла Долина, Зелена Діброва, Копані, Чарівне, Рівне, Гуляйпільське, Веселянка та Малокатеринівка.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили одинадцять районів зосередження живої сили та техніки, два пункти управління БпЛА і засіб РЕБ противника.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямкх минулої доби противник здійснив 139 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема чотири – із застосуванням РСЗВ. Завдав трьох авіаударів із застосуванням восьми КАБ.

На Південно–Слобожанському напрямку ворог п’ять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районі населених пунктів Графське, Вільча, Зибине, Піщане та Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку ворог чотири рази атакував у районах Піщаного, Курилівки, Ківшарівки та Новоосинового.

На Лиманському напрямку противник атакував шість разів. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Середнє, Новий Мир та Дробишеве.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили 12 спроб окупантів просунутися вперед у районах Платонівки, Рай–Олександрівки, Калеників, Дронівки, Закітного, Різниківки та Пазено.

На Краматорському напрямку окупанти атакували в бік Міньківки.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 15 атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Щербинівки, Іллінівки, Русиного Яру, Софіївки, Новопавлівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 20 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Новий Донбас, Родинське, Новоолександрівка, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Новопідгородне, Никанорівка, Шевченко, Покровськ та Гришине.

На Олександрівському напрямку противник атакував чотири рази у районах Вербового, Новогригорівки та Вороного.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 12 атак окупантів у районах Добропілля, Залізничного, Варварівки, Мирного та Зеленого.

На Оріхівському напрямку ворог атак не проводив.

На Придніпровському напрямку штурмові дії противника не зафіксовані.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний супротив на всіх ділянках фронту.