Росіяни знову били по критичній і соціальній інфраструктурі області.

Упродовж минулої доби російські війська атакували 42 населені пункти Херсонської області. Унаслідок обстрілів п'ятеро цивільних зазнали поранень.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Благовіщенське, Комишани, Молодіжне, Музиківка, Придніпровське, Садове, Степанівка, Чорнобаївка, Благодатне, Білозерка, Дніпровське, Кізомис, Томина Балка, Станіслав, Софіївка, Олександрівка, Широка Балка, Іванівка, Інгулець, Микільське, Новотягинка, Токарівка, Берислав, Томарине, Урожайне, Тараса Шевченка, Дудчани, Качкарівка, Новоолександрівка, Гаврилівка, Михайлівка, Українка, Бургунка, Вірівка, Львове, Миколаївка, Одрадокам'янка, Осокорівка, Червоний Маяк, Веселе та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 7 багатоповерхівок та 18 приватних будинків.Також окупанти понівечили стільникову вежу, господарську споруду та приватні автомобілі.

Через російську агресію 5 людей дістали поранення.