У Краснодарському краї РФ горить нафтобаза

Після атаки дронів загорілися резервуари нафтобази.

У Краснодарському краї РФ горить нафтобаза
пожежа на нафтобазі РФ
Фото: скріншот з відео

У ніч на 8 березня дрони атакували нафтобазу у місті Армавір Краснодарського краю РФ. На території об'єкта виникла пожежа. 

Про це повідомляють телеграм-канали "Astra" та Exilenova+.

У мережі з’явилися відео, на яких видно загорання кількох резервуарів нафтобази на території лінійної виробничо-диспетчерської станції (ЛВДС) "Армавір". 

Станом на ранок пожежу на об'єкті локалізували на площі 700 кв. метрів.

Водночас, російське Міноборони традиційно заявило, що протягом ночі сили протиповітряної оборони нібито збили 72 безпілотники. 

За їхніми даними, 20 БпЛА були знищені над Астраханською областю та окупованим Кримом, 14 — над Ростовською областю, 8 — над Бєлгородською. Ще чотири дрони, за твердженням відомства, збили у Краснодарському краї, три — у Курській області, два — у Волгоградській та один — над акваторією Азовського моря.

﻿
