Протягом минулої доби російські війська завдали ударів по Харкову та 19 населених пунктах Харківської області. Внаслідок атак загинули двоє людей, ще семеро отримали поранення, серед них – дитина.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, у селі Кам’яна Яруга Чугуївської громади поранення отримав 56-річний чоловік. У селі Білий Колодязь Вовчанської громади загинули 81-річний та 60-річний чоловіки, також постраждала 71-річна жінка.

У місті Чугуїв внаслідок обстрілу поранені 56-річний чоловік і 8-річна дівчинка. У селі Велика Бабка Чугуївської громади постраждали ще троє людей — дві жінки віком 71 і 55 років та 71-річний чоловік.

Крім того, російські війська атакували Салтівський район Харкова безпілотниками.

За інформацією обласної влади, протягом доби окупанти активно застосовували різні види озброєння, зокрема чотири керовані авіабомби (КАБ), вісім ударних безпілотників типу «Герань-2», п’ять FPV-дронів та ще 29 безпілотників, тип яких наразі встановлюється.

Внаслідок обстрілів пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури у кількох районах області. У Харкові зафіксовано пошкодження електромереж.

У Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок у селі Баранівка, електромережі у селі Миронівка, два будинки культури в Одноробівці та Довжику, а також три приватні будинки та господарську споруду в селі Турове.

У Куп’янському районі в селі Приколотне пошкоджені склад, магазин, приватний будинок і вантажний автомобіль. В Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок у місті Ізюм.

У Харківському районі зафіксовано пошкодження приватного будинку в селищі Вільшани.

У Чугуївському районі пошкоджено зерносховище та господарчу споруду в селищі Печеніги, навантажувач, трактор і тягач у селі Кам’яна Яруга, а також приватний будинок та електромережі у Чугуєві і ще один приватний будинок у селі Велика Бабка.

Також повідомляється, що транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 122 людини. Загалом від початку роботи пункту там зареєстровано вже 21 748 евакуйованих.