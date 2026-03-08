Армія РФ завдала прицільного удару по рятувальниках на Харківщині

Уночі 8 березня російська армія прицільно вдарила по рятувальниках ДСНС під час гасіння пожежі, яка виникла через удар ворожого безпілотника у селі Велика Бабка на Чугуївщині.
Про це повідомляє ДСНС України.
У ніч на 8 березня російські війська атакували БпЛА житловий сектор села Велика Бабка Чугуївського району. Внаслідок влучання спалахнула пожежа у приватному будинку. Троє мирних жителів отримали поранення.
Коли рятувальники прибули допомогти людям та загасити вогонь, ворог цілеспрямовано атакував дроном пожежний автомобіль.
"Надзвичайники не постраждали — вони перебували в укритті. Однак пожежна машина знищена повністю", — зазначають у повідомленні.
- Ворог завдав удару по рятувальниках під час ліквідації наслідків нічної атаки у Самарівському районі на Дніпропетровщині. Знищений один пожежний автомобіль, ще два — суттєво пошкоджені.