Армія РФ завдала прицільного удару по рятувальниках на Харківщині

Уночі росіяни завдали удару по житловому сектору села Велика Бабка на Чугуївщині.

Уночі 8 березня російська армія прицільно вдарила по рятувальниках ДСНС під час гасіння пожежі, яка виникла через удар ворожого безпілотника у селі Велика Бабка на Чугуївщині.

Про це повідомляє ДСНС України.

У ніч на 8 березня російські війська атакували БпЛА житловий сектор села Велика Бабка Чугуївського району. Внаслідок влучання спалахнула пожежа у приватному будинку. Троє мирних жителів отримали поранення.

Коли рятувальники прибули допомогти людям та загасити вогонь, ворог цілеспрямовано атакував дроном пожежний автомобіль.

"Надзвичайники не постраждали — вони перебували в укритті. Однак пожежна машина знищена повністю", — зазначають у повідомленні.