Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ГоловнаСуспільствоВійна

Армія РФ завдала прицільного удару по рятувальниках на Харківщині

Уночі росіяни завдали удару по житловому сектору села Велика Бабка на Чугуївщині.

Армія РФ завдала прицільного удару по рятувальниках на Харківщині
наслідки ворожого удару
Фото: ДСНС України

Уночі 8 березня російська армія прицільно вдарила по рятувальниках ДСНС під час гасіння пожежі, яка виникла через удар ворожого безпілотника у селі  Велика Бабка на Чугуївщині.

Про це повідомляє ДСНС України.

У ніч на 8 березня російські війська атакували БпЛА житловий сектор села Велика Бабка Чугуївського району. Внаслідок влучання спалахнула пожежа у приватному будинку. Троє мирних жителів отримали поранення.

Коли рятувальники прибули допомогти людям та загасити вогонь, ворог цілеспрямовано атакував дроном пожежний автомобіль. 

"Надзвичайники не постраждали — вони перебували в укритті. Однак пожежна машина знищена повністю", — зазначають у повідомленні.

﻿
