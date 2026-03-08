Упродовж минулої доби російські окупанти вбили одну цивільну людину у Никонорівці та поранили 10 людей у Краматорську.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"За 7 березня росіяни вбили 1 жителя Донеччини: у Никонорівці. Ще 10 людей в області за добу дістали поранення", – написав Філашкін.

Фото: Вадим Філашкін

Загальна кількість жертв росіян на Донеччині – 4076 загиблих та 8994 поранених. Інформація подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

За минулу добу росіяни 30 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 356 людей, у тому числі 21 дитину.

Покровський район. У Добропільській громаді пошкоджено авто.

Краматорський район. У Миколаївці пошкоджено автівку, в Райгородку — інфраструктурний об'єкт; у Никонорівці загинула людина. У Слов'янську пошкоджено 3 приватні будинки. У Краматорську поранено 10 людей. В Олександрівці пошкоджено будинок і 3 склади. У Дружківці пошкоджено 10 багатоповерхівок, приватний будинок, 4 крамниці, торгівельний комплекс і перукарню.

Бахмутський район. У Різниківці Сіверської громади пошкоджено будинок.