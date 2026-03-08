ЦПД: Окупаційна влада на ТОТ Харківщини легітимізує депортацію українських дітей

Окупаційна влада Харківської області заявляє, що понад 40% дітей, яких нібито "евакуювали", мають психосоціальні розлади через бойові дії. Це нібито обґрунтовує їхнє переміщення до Росії для "реабілітації" та "психологічної допомоги".
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
"Так звана уповноважена з прав людини та дитини окупаційної адміністрації Харківської області вікторія колесник-лавінська заявила, що понад 40% дітей, яких росія нібито "евакуювала", мають психосоціальні розлади через бойові дії. Ці твердження подаються як аргумент на користь їхнього переміщення до рф – буцімто для "реабілітації" та "психологічної допомоги", – ідеться у повідомленні Центру.
У ЦПД наголошують, що подібні заяви є частиною інформаційної кампанії Кремля з легітимізації незаконної депортації українських дітей.
Росія намагається перекласти відповідальність за гуманітарні наслідки війни на Україну, ігноруючи очевидний факт: саме її вторгнення спричинило загрозу життю, травматизацію та страждання дітей.
Системна риторика окупантів про "евакуацію", "оздоровлення" та "реабілітацію" використовується для приховування насильного вивезення українських дітей, знищення їхньої ідентичності, асиміляції в РФ, зміни громадянства та документів.
У ЦПД наголошують, що депортація цивільного населення, зокрема дітей, без згоди законної влади є порушенням Женевських конвенцій і кваліфікується як воєнний злочин.
За ці дії Міжнародний кримінальний суд у 2023 році видав ордер на арешт диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини РФ Марії Львової-Бєлової.
- Україна вже повернула додому 2000 дітей. Понад 1,6 мільйона українських дітей залишаються на тимчасово окупованих територіях.