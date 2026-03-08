Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
ГоловнаСуспільствоВійна

ЦПД: Окупаційна влада на ТОТ Харківщини легітимізує депортацію українських дітей

За словами уповноваженої з прав людини та дитини окупаційної адміністрації, евакуйовані діти нібито мають "психосоціальні розлади через бойові дії".

ЦПД: Окупаційна влада на ТОТ Харківщини легітимізує депортацію українських дітей
Фото: Центр протидії дезінформації

Окупаційна влада Харківської області заявляє, що понад 40% дітей, яких нібито "евакуювали", мають психосоціальні розлади через бойові дії. Це нібито обґрунтовує їхнє переміщення до Росії для "реабілітації" та "психологічної допомоги".

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

"Так звана уповноважена з прав людини та дитини окупаційної адміністрації Харківської області вікторія колесник-лавінська заявила, що понад 40% дітей, яких росія нібито "евакуювала", мають психосоціальні розлади через бойові дії. Ці твердження подаються як аргумент на користь їхнього переміщення до рф – буцімто для "реабілітації" та "психологічної допомоги", – ідеться у повідомленні Центру.

У ЦПД наголошують, що подібні заяви є частиною інформаційної кампанії Кремля з легітимізації незаконної депортації українських дітей. 

Росія намагається перекласти відповідальність за гуманітарні наслідки війни на Україну, ігноруючи очевидний факт: саме її вторгнення спричинило загрозу життю, травматизацію та страждання дітей.

Системна риторика окупантів про "евакуацію", "оздоровлення" та "реабілітацію" використовується для приховування насильного вивезення українських дітей, знищення їхньої ідентичності, асиміляції в РФ, зміни громадянства та документів.

У ЦПД наголошують, що депортація цивільного населення, зокрема дітей, без згоди законної влади є порушенням Женевських конвенцій і кваліфікується як воєнний злочин. 

За ці дії Міжнародний кримінальний суд у 2023 році видав ордер на арешт диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини РФ Марії Львової-Бєлової.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies