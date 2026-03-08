Окупаційна влада завозить трудових мігрантів до Криму і вербує їх до ЗС РФ

Російські окупанти почали дедалі активніше завозити трудових мігрантів із країн Центральної Азії до т.о. Криму. Водночас значна частина цих людей працює у вразливих умовах і фактично опиняється у залежності від роботодавців.

Про це повідомляють джерела Центру національного спротиву.

За наявною інформацією, багато мігрантів працюють без належних документів. Їхні паспорти та інші посвідчення часто вилучають бригадири або посередники, що позбавляє працівників можливості вільно залишити роботу чи змінити роботодавця. У результаті вони стають повністю залежними від тих, хто організовує їхню працю.

Крім експлуатації на роботах, мігранти також зазнають тиску з боку російських силових структур. За даними джерел, представники влади та військові комісаріати використовують загрозу депортації або проблем із документами, щоб змушувати вихідців із Центральної Азії підписувати контракти зі збройними силами РФ.

За різними оцінками, до російської армії вже могли бути залучені десятки тисяч мігрантів із регіону. Спочатку їх використовують як дешеву робочу силу на окупованих територіях, а згодом – як резерв для поповнення військ.

Раніше Центр національного спротиву повідомляв про подібну практику і на інших тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, такі випадки фіксувалися у Маріуполі, де трудових мігрантів також залучали до робіт із відбудови міста, а згодом піддавали тиску з метою вербування до російської армії.