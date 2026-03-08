Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупаційна влада завозить трудових мігрантів до Криму і вербує їх до ЗС РФ

Схожі випадки фіксували і на ТОТ Донеччини.

Окупаційна влада завозить трудових мігрантів до Криму і вербує їх до ЗС РФ
Фото: Центр національного спротиву

Російські окупанти почали дедалі активніше завозити трудових мігрантів із країн Центральної Азії до т.о. Криму. Водночас значна частина цих людей працює у вразливих умовах і фактично опиняється у залежності від роботодавців.

Про це повідомляють джерела Центру національного спротиву.

За наявною інформацією, багато мігрантів працюють без належних документів. Їхні паспорти та інші посвідчення часто вилучають бригадири або посередники, що позбавляє працівників можливості вільно залишити роботу чи змінити роботодавця. У результаті вони стають повністю залежними від тих, хто організовує їхню працю.

Крім експлуатації на роботах, мігранти також зазнають тиску з боку російських силових структур. За даними джерел, представники влади та військові комісаріати використовують загрозу депортації або проблем із документами, щоб змушувати вихідців із Центральної Азії підписувати контракти зі збройними силами РФ.

За різними оцінками, до російської армії вже могли бути залучені десятки тисяч мігрантів із регіону. Спочатку їх використовують як дешеву робочу силу на окупованих територіях, а згодом – як резерв для поповнення військ.

Раніше Центр національного спротиву повідомляв про подібну практику і на інших тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, такі випадки фіксувалися у Маріуполі, де трудових мігрантів також залучали до робіт із відбудови міста, а згодом піддавали тиску з метою вербування до російської армії.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies