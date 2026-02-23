Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Розвідка: РФ розробляє схему підготовки трудових мігрантів безпосередньо в їхніх країнах

Російський бізнес отримав пропозицію укладати угоди з профтехучилищами та коледжами Узбекистану, Таджикистану і Киргизії.

Ілюстративне фото
Фото: СЗРУ

Росія розробляє схему підготовки трудових мігрантів безпосередньо в їхніх країнах і використовує її як новий інструмент культурної експансії на тлі катастрофічної втрати впливу в регіоні.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки. 

Там зазначили, що російський бізнес отримав пропозицію укладати угоди з профтехучилищами та коледжами Узбекистану, Таджикистану і Киргизії – головних постачальників робочої сили для російської економіки.

"Ідея проста: навчити спеціаліста на місці, завезти на росію на певний термін, а потім нібито відпустити додому. Саме з цими трьома країнами, за словами заступника комітету з профорієнтації російського союзу промисловців та підприємців міхаіла іванова, і планують насамперед налагодити співпрацю", – розповіли у СЗР. 

У розвідці кажуть, що причиною такого кроку є те, що міністерство праці та соціального захисту Росії прогнозує критичний дефіцит технічних кадрів до 2032 року. Країні бракує інженерів, швачок та інших робітничих спеціальностей. Війна "вимотує" економіку, і людей не вистачає.

"Але справжня проблема не в кадрах. росія стрімко втрачає позиції саме в тих країнах, звідки хоче черпати робочу силу. Держави Середньої Азії послідовно проводять політику дистанціювання від москви – це визнають у кремлі і про це відкрито говорили на зустрічі прем'єра мішустіна з експертами у 2025", – зазначили у відомстві і додали, що саме тому в навчальні програми для майбутніх мігрантів РФ планує впроваджувати уроки російської мови та культури. 

Розвідка наголошує, що це не педагогічна турбота, а добре знайома технологія "руской вєсни", ефективність якої як інструменту впливу вже неодноразово доведена на практиці. Під виглядом підготовки зварників і токарів Росія отримує доступ до молоді у країнах, які від неї відвертаються, і починає формувати лояльну аудиторію ще до того, як ті перетнуть кордон.

Аналогічну стратегію Росія вже намагається реалізовувати в Африці.

  • Демографічна криза в Росії невпинно поглиблюється. Народжуваність у країні стрімко падає: у 2023 році народилося 1,265 млн дітей, у 2024-му –  вже 1,222 млн, а прогнози на наступні роки мають тенденцію до скорочення. При цьому смертність стабільно перевищує народжуваність – щороку в Росії помирає приблизно на 500 тисяч людей більше, ніж народжується. 
