В’язні вимагають звільнення згідно з новим законом про амністію, який не поширюється на багатьох із них.

Понад 200 венесуельських політичних в'язнів оголосили голодування в неділю, повідомляє France24.

Амністію схвалив конгрес Венесуели в четвер у рамках хвилі реформ, що заохочуються Сполученими Штатами після захоплення колишнього президента Ніколаса Мадуро 3 січня.

Голодування розпочалося в п'ятницю ввечері у в'язниці “Родео I” на околиці Каракаса. Ув'язнені скаржилися, що закон їм не допоможе, оскільки він виключає справи, пов'язані з військовими, які є найпоширенішими в цій установі.

Родичі в’язнів кажуть, що загалом голодує приблизно 214 осіб, серед них і венесуельці, і іноземці.

У неділю команда Міжнародного комітету Червоного Хреста вперше відвідала цю в'язницю.

Закон про аміністію критикують

Закон про амністію розробила тимчасова лідерка Делсі Родрігес під тиском Вашингтона. Опозиційні діячі розкритикували нове законодавство, яке, схоже, включає винятки для деяких правопорушень, які раніше використовувалися владою для переслідування політичних опонентів Мадуро.

Закон прямо не поширюється на осіб, яких переслідують за “сприяння” або “полегшення... збройних чи силових дій” проти суверенітету Венесуели з боку іноземних суб'єктів.

Родрігес висунула такі обвинувачення лідерці опозиції та лауреатці Нобелівської премії миру Марії Коріні Мачадо, яка сподівається згодом повернутися до Венесуели зі Сполучених Штатів.

Закон також не поширюється на співробітників сил безпеки, засуджених за діяльність, яку уряд кваліфікував як тероризм.