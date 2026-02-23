Міжнародний кримінальний суд розпочав досудові слухання у справі експрезидента Філіппін

Родріго Дутерте висунуто три обвинувачення у злочинах проти людяності за десятки вбивств.

Міжнародний кримінальний суд розпочав сьогодні досудові слухання у справі колишнього президента Філіппін Родріго Дутерте, повідомляє DW.

80-річному чоловікові висунуто три обвинувачення у злочинах проти людяності за десятки вбивств, нібито скоєних у рамках його жорсткої боротьби з наркозлочинністю – спочатку як мер міста Давао, а пізніше як президент країни.

Коли в Гаазі розпочалися слухання, прокурори заявили суддям МКС, що Дутерте відігравав ключову роль у позасудових убивствах підозрюваних у вживанні та збуті наркотиків. Він використовував залякування та грошові винагороди для стимулювання озброєних загонів смерті.

“Для деяких вбивства стали формою збоченої форми конкуренції”, – сказав прокурор Маме Ніанг у своєму вступному слові.

Дутерте, який був президентом з 2016 по 2022 рік, обвинувачують у причетності до щонайменше 78 вбивств. Він “санкціонував вбивства та особисто вибирав деяких жертв”, сказав Ніанг.

Дутерте не з'явився в залі суду. Його адвокат Ніколас Кауфман заявив, що підзахисний непохитно стоїть на своєму і наполягає на повній невинуватості.

Слухання в Гаазі не є судовим процесом, але дозволяє прокурорам викласти свою справу в суді.

Потім судді матимуть 60 днів, щоб вивчити докази та визначити, чи є вони достатньо вагомими для притягнення Дутерте до відповідальності.