На Сумщині унаслідок атаки ворожого дрона постраждали двоє людей

Унаслідок атаки російського БпЛА по житловому будинку у Новослобідській громаді Сумщини, постраждали двоє людей.
Про це повідомляє прокуратура Сумської області.
За даними слідства, 8 березня 2026 року близько 07:00 год ворог атакував БпЛА будинок цивільних жителів в Новослобідській громаді Конотопського району.
Поранено 71-річного та 61-річного місцевих жителів.
"Це жителі села, розташованого вкрай близько до кордону з росією. Людей евакуювали та доставили до лікарні", – додає очільник ОВА Олег Григоров.
Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки атаки.
За процесуального керівництва Конотопської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).
- Вранці 8 березня у Сумському районі російський безпілотник атакував пасажирський потяг сполученням "Київ–Суми", у якому перебувало близько 200 людей.