Російські військові на фронті дедалі частіше ігнорують накази командирів і не виходять на зв’язок, намагаючись уникнути участі у штурмових діях, які для них майже напевно закінчуються загибеллю.
Про це свідчить перехоплення ГУР МОУ одного з командирів російських окупаційних підрозділів.
З оприлюдненого аудіо випливає, що російські солдати навмисно ігнорують виклики командира та уникають виконання наказів щодо участі в атаках. Таким чином вони намагаються врятуватися від відправлення на штурмові позиції.
У відповідь командир намагається змусити підлеглих виконувати накази за допомогою погроз. У перехопленій розмові він залякує військових фізичною розправою, намагаючись повернути контроль над підрозділом.
У розвідці зазначають, що подібні випадки свідчать про серйозні проблеми з дисципліною та моральним станом у лавах російської армії.
"Перехоплення вкотре демонструє глибоку деморалізацію та страх серед особового складу окупаційних військ, який намагається будь-якими методами уникнути загибелі", – наголошують у розвідці.
