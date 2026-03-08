Російські військові на фронті дедалі частіше ігнорують накази командирів і не виходять на зв’язок, намагаючись уникнути участі у штурмових діях, які для них майже напевно закінчуються загибеллю.

Про це свідчить перехоплення ГУР МОУ одного з командирів російських окупаційних підрозділів.

З оприлюдненого аудіо випливає, що російські солдати навмисно ігнорують виклики командира та уникають виконання наказів щодо участі в атаках. Таким чином вони намагаються врятуватися від відправлення на штурмові позиції.

У відповідь командир намагається змусити підлеглих виконувати накази за допомогою погроз. У перехопленій розмові він залякує військових фізичною розправою, намагаючись повернути контроль над підрозділом.

У розвідці зазначають, що подібні випадки свідчать про серйозні проблеми з дисципліною та моральним станом у лавах російської армії.

"Перехоплення вкотре демонструє глибоку деморалізацію та страх серед особового складу окупаційних військ, який намагається будь-якими методами уникнути загибелі", – наголошують у розвідці.