Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
ГоловнаСуспільствоВійна

Російські військові уникають штурмів і не виходять на зв’язок із командуванням — перехоплення ГУР

Командування намагається змусити підлеглих виконувати накази за допомогою погроз.

Російські військові уникають штурмів і не виходять на зв’язок із командуванням — перехоплення ГУР
Фото: надано пресслужбою

Російські військові на фронті дедалі частіше ігнорують накази командирів і не виходять на зв’язок, намагаючись уникнути участі у штурмових діях, які для них майже напевно закінчуються загибеллю.

Про це свідчить перехоплення ГУР МОУ одного з командирів російських окупаційних підрозділів.

З оприлюдненого аудіо випливає, що російські солдати навмисно ігнорують виклики командира та уникають виконання наказів щодо участі в атаках. Таким чином вони намагаються врятуватися від відправлення на штурмові позиції.

У відповідь командир намагається змусити підлеглих виконувати накази за допомогою погроз. У перехопленій розмові він залякує військових фізичною розправою, намагаючись повернути контроль над підрозділом.

У розвідці зазначають, що подібні випадки свідчать про серйозні проблеми з дисципліною та моральним станом у лавах російської армії.

"Перехоплення вкотре демонструє глибоку деморалізацію та страх серед особового складу окупаційних військ, який намагається будь-якими методами уникнути загибелі", – наголошують у розвідці.

  • Раніше Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило чергове перехоплення розмов російських військових, яке свідчить про низький морально-психологічний стан особового складу армії РФ.
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies