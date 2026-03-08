Російські війська упродовж доби здійснили понад 960 обстрілів Запорізької області

Надійшло 64 повідомлення про пошкодження житла, автівок та обʼєктів інфраструктури.

233 артилерійських удари прийшлися по Червонодніпровці, Новому Запоріжжю, Степногірську, Приморському, Лук’янівському, Павлівці, Оріхову, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогір’ю, Добропіллю, Варварівці, Староукраїнці та Святопетрівці.

Зафіксовано 5 обстрілів із РСЗВ по Магдалинівці, Лугівському, Гуляйпільському, Мирному та Новопавлівці.

Війська рф здійснили 17 авіаударів по Малокатеринівці, Веселянці, Зеленій Діброві, Барвинівці, Світлій Долині, Копанях, Гуляйпільському, Воздвижівці, Староукраїнці, Чарівному та Рівному.

Про це повідомляє очільник ОВА Іван Федоров.

