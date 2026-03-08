Російські війська упродовж доби здійснили понад 960 обстрілів Запорізької області

Упродовж минулої доби російська армія здійснила 962 обстріли 38 населених пунктів Запорізької області.
Про це повідомляє очільник ОВА Іван Федоров.
Війська рф здійснили 17 авіаударів по Малокатеринівці, Веселянці, Зеленій Діброві, Барвинівці, Світлій Долині, Копанях, Гуляйпільському, Воздвижівці, Староукраїнці, Чарівному та Рівному.
707 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Біленьке, Червонодніпровку, Новоолександрівку, Нижню Хортицю, Нове Запоріжжя, Степногірськ, Приморське, Лук’янівське, Павлівку, Оріхів, Гуляйполе, Залізничне, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір’я, Зелене, Добропілля, Прилуки, Щербаки, Чарівне, Варварівку, Мирне, Староукраїнку та Святопетрівку.
Зафіксовано 5 обстрілів із РСЗВ по Магдалинівці, Лугівському, Гуляйпільському, Мирному та Новопавлівці.
233 артилерійських удари прийшлися по Червонодніпровці, Новому Запоріжжю, Степногірську, Приморському, Лук’янівському, Павлівці, Оріхову, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогір’ю, Добропіллю, Варварівці, Староукраїнці та Святопетрівці.
Надійшло 64 повідомлення про пошкодження житла, автівок та обʼєктів інфраструктури.