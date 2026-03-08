Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ГоловнаСуспільствоВійна

Російські війська упродовж доби здійснили понад 960 обстрілів Запорізької області

Ворог атакував 38 населених пунктів регіону.

Російські війська упродовж доби здійснили понад 960 обстрілів Запорізької області
наслідки російських обстрілів
Фото: Запорізька ОВА

Упродовж минулої доби російська армія здійснила 962 обстріли 38 населених пунктів Запорізької області.

Про це повідомляє очільник ОВА Іван Федоров.

Війська рф здійснили 17 авіаударів по Малокатеринівці, Веселянці, Зеленій Діброві, Барвинівці, Світлій Долині, Копанях, Гуляйпільському, Воздвижівці, Староукраїнці, Чарівному та Рівному.

707 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Біленьке, Червонодніпровку, Новоолександрівку, Нижню Хортицю, Нове Запоріжжя, Степногірськ, Приморське, Лук’янівське, Павлівку, Оріхів, Гуляйполе, Залізничне, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір’я, Зелене, Добропілля, Прилуки, Щербаки, Чарівне, Варварівку, Мирне, Староукраїнку та Святопетрівку.

Зафіксовано 5 обстрілів із РСЗВ по Магдалинівці, Лугівському, Гуляйпільському, Мирному та Новопавлівці.

233 артилерійських удари прийшлися по Червонодніпровці, Новому Запоріжжю, Степногірську, Приморському, Лук’янівському, Павлівці, Оріхову, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогір’ю, Добропіллю, Варварівці, Староукраїнці та Святопетрівці.

Надійшло 64 повідомлення про пошкодження житла, автівок та обʼєктів інфраструктури.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies