Росіяни за добу понад 100 разів обстріляли Сумщину: є загиблий і поранені

Найбільше від обстрілів РФ постраждали Сумський і Шосткинський райони.

Унаслідок російських обстрілів території Сумської області протягом доби загинув один мирний житель, ще кілька людей дістали поранення, – повідомили в Сумській ОВА.

За даними ОВА, у Степанівській громаді російський безпілотник атакував цивільний автомобіль. У результаті загинув 24-річний чоловік, ще один – 22-річний – отримав поранення.

У Глухівській громаді через удар дрона по цивільному авто поранено 47-річного чоловіка.

Також у Річківській громаді внаслідок атак ворожих безпілотників на цивільні автомобілі постраждали троє чоловіків віком 72, 43 та 38 років.

У Великописарівській громаді внаслідок удару російського дрона поранення отримали ще двоє людей.

За інформацією обласної адміністрації, протягом доби – з ранку 7 березня до ранку 8 березня – російські війська здійснили понад 100 обстрілів по 36 населених пунктах у 18 територіальних громадах Сумської області.

Найбільше атак зафіксували у Сумському та Шосткинському районах.

Під вогнем опинилися Сумська, Бездрицька, Степанівська, Миколаївська сільська, Миропільська, Юнаківська, Білопільська, Річківська, Краснопільська, Березівська, Глухівська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська, Хутір-Михайлівська, Зноб-Новгородська, Ямпільська, Новослобідська та Великописарівська громади.

Російські війська застосовували міномети, артилерію, FPV-дрони, безпілотники та керовані авіаційні бомби.

Унаслідок атак пошкоджено та зруйновано низку об’єктів цивільної інфраструктури. Зокрема, у Зноб-Новгородській громаді зруйновано приватний житловий будинок, у Середино-Будській – пошкоджено багатоповерхівку. У Степанівській громаді пошкоджено будинок культури, об’єкт цивільної інфраструктури та легковий автомобіль.

Також пошкоджень зазнали цивільні автомобілі та інші об’єкти інфраструктури у Глухівській, Краснопільській, Білопільській, Бездрицькій, Миколаївській сільській, Сумській та Великописарівській громадах.