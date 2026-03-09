Під час обшуків виявили штампи та печатки відповідних установ, близько ста підроблених посвідчень СБУ та інших воєнізованих і правоохоронних формувань, фіктивні накази та довідки.

Підозру повідомили організатору схеми з підроблення посвідчення силових структур України за 3-5 тисяч доларів для ухилення від мобілізації.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора чоловіку України повідомлено про підозру у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України (ч. 1 ст. 114-1 КК України).

Слідство з’ясувало, що підозрюваний організував незаконну схему масового виготовлення та продажу підроблених посвідчень силових структур України, зокрема Служби безпеки України.

До протиправної діяльності організатор залучив ще 10 осіб. Вони орендували офіси в регіонах України, де налагодили серійне виготовлення підроблених документів. До бланків посвідчень вносили персональні дані “клієнтів” та вклеювали їхні фотографії за зразком справжніх документів.

Вартість такого “посвідчення” становила від 3 до 5 тисяч доларів США, залежно від терміновості виконання. Готові підроблені посвідчення передавали поштовими відправленнями під виглядом поліграфічної продукції або під час особистих зустрічей. Надалі ці “документи” використовувалися військовозобов’язаними для ухилення від мобілізації.

Під час обшуків вилучено смартфони, комп’ютерну техніку, штампи та печатки відповідних установ. Також виявлено близько ста підроблених посвідчень СБУ та інших воєнізованих і правоохоронних формувань, а також фіктивні накази та довідки.

Організатору схеми суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.