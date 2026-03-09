Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
​На Прикарпатті чоловік під час перевірки документів поранив ножем двох військових ТЦК і втік

Зловмисника розшукує поліція. 

​На Прикарпатті чоловік під час перевірки документів поранив ножем двох військових ТЦК і втік
Ілюстративне фото
Фото: Фото з відкритих джерел

На території Брошнів-Осадської селищної громади Калуського району Івано-Франківської області чоловік під час перевірки документів групою оповіщення поранив ножем двох військових ТЦК та втік.

Про це повідомило Оперативне командування "Захід"

Зазначається, що військові 1-го відділу Калуського РТЦК та СП отримали ножові колото-різані рани: один - в область шиї, другий – у руку та плече. Обох наразі доставлено до лікарні, де їм надано необхідну медичну допомогу, життю та здоров'ю нічого не загрожує.

Чоловік напав на військових у той момент, коли ті разом із представником правоохоронних органів намагалися перевірити військово-облікові документи. Однак, чоловік вдався до втечі і коли його наздогнали, кинувся на групу оповіщення з ножем. Зараз його розшукує поліція. 

Як відомо, напад на військовослужбовців під час виконання ними службових обов'язків тягне за собою сувору кримінальну відповідальність: до 5–12 років позбавлення волі, залежно від тяжкості нанесених ушкоджень та кваліфікації злочину (ст. 114-1 та 350 КК України).

"Закликаємо органи місцевого самоврядування, представників територіальних громад, керівників підприємств, установ і організацій всіх форм власності максимально сприяти проведенню заходів оповіщення на місцях, забезпечувати взаємодію з представниками ТЦК та СП і правоохоронними органами, а також проводити системну роз’яснювальну роботу серед громадян мобілізаційного віку щодо їхніх прав і обов’язків у період дії воєнного стану", - йдеться в повідомленні. 

Раніше в Дніпрі затримали чоловіка, який поранив ножем військовослужбовця ТЦК

