​На Прикарпатті чоловік під час перевірки документів поранив ножем двох військових ТЦК і втік

На території Брошнів-Осадської селищної громади Калуського району Івано-Франківської області чоловік під час перевірки документів групою оповіщення поранив ножем двох військових ТЦК та втік.

Про це повідомило Оперативне командування "Захід".

Зазначається, що військові 1-го відділу Калуського РТЦК та СП отримали ножові колото-різані рани: один - в область шиї, другий – у руку та плече. Обох наразі доставлено до лікарні, де їм надано необхідну медичну допомогу, життю та здоров'ю нічого не загрожує.

Чоловік напав на військових у той момент, коли ті разом із представником правоохоронних органів намагалися перевірити військово-облікові документи. Однак, чоловік вдався до втечі і коли його наздогнали, кинувся на групу оповіщення з ножем. Зараз його розшукує поліція.

Як відомо, напад на військовослужбовців під час виконання ними службових обов'язків тягне за собою сувору кримінальну відповідальність: до 5–12 років позбавлення волі, залежно від тяжкості нанесених ушкоджень та кваліфікації злочину (ст. 114-1 та 350 КК України).

"Закликаємо органи місцевого самоврядування, представників територіальних громад, керівників підприємств, установ і організацій всіх форм власності максимально сприяти проведенню заходів оповіщення на місцях, забезпечувати взаємодію з представниками ТЦК та СП і правоохоронними органами, а також проводити системну роз’яснювальну роботу серед громадян мобілізаційного віку щодо їхніх прав і обов’язків у період дії воєнного стану", - йдеться в повідомленні.

Раніше в Дніпрі затримали чоловіка, який поранив ножем військовослужбовця ТЦК.