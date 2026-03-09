Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ГоловнаСуспільствоВійна

Сили оборони уразили ворожу РЛС у Криму та "Бук-М3" на ТОТ Луганщини

Також ЗСУ вдарили по ворожому КСП підрозділу зі складу "Рубікон" у районі міста Донецьк.

Сили оборони уразили ворожу РЛС у Криму та "Бук-М3" на ТОТ Луганщини
ілюстративне фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони України уразили ворожі засоби ППО, командно-спостережні пункти та райони зосередження живої сили ворога на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"У рамках зниження наступального потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України 8-го та у ніч на 9 березня уражено засоби протиповітряної оборони противника – радіолокаційну станцію зі складу ЗРК С-300 у районі Спокійного (ТОТ АР Крим), а також зенітний ракетний комплекс "Бук-М3" у районі Лиманчука (ТОТ Луганської обл.)", – ідеться у повідомленні.

Крім того, ЗСУ завдали серії уражень по командно-спостережних пунктах (КСП) підрозділів російського агресора. Зокрема, уражено КСП підрозділу зі складу "Рубікон" у районі міста Донецьк, а також командно-спостережні пункти ворога у районах Запорізького, Червонoселівки, Гоголівки Запорізької області та Зачатівки на Донеччині.

Серед іншого уражено райони зосередження живої сили противника у районах Родинського та Полтавки Донецької обл., а також Петропавлівки на Харківщині.

Ступінь завданих збитків та інші результати уточнюються.

У Генштаб наголошують, що системне ураження засобів протиповітряної оборони, пунктів управління та районів зосередження живої сили противника послаблює його можливості щодо управління військами та ведення бойових дій.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies