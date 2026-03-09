Сили оборони уразили ворожу РЛС у Криму та "Бук-М3" на ТОТ Луганщини

Також ЗСУ вдарили по ворожому КСП підрозділу зі складу "Рубікон" у районі міста Донецьк.

Сили оборони України уразили ворожі засоби ППО, командно-спостережні пункти та райони зосередження живої сили ворога на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"У рамках зниження наступального потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України 8-го та у ніч на 9 березня уражено засоби протиповітряної оборони противника – радіолокаційну станцію зі складу ЗРК С-300 у районі Спокійного (ТОТ АР Крим), а також зенітний ракетний комплекс "Бук-М3" у районі Лиманчука (ТОТ Луганської обл.)", – ідеться у повідомленні.

Крім того, ЗСУ завдали серії уражень по командно-спостережних пунктах (КСП) підрозділів російського агресора. Зокрема, уражено КСП підрозділу зі складу "Рубікон" у районі міста Донецьк, а також командно-спостережні пункти ворога у районах Запорізького, Червонoселівки, Гоголівки Запорізької області та Зачатівки на Донеччині.

Серед іншого уражено райони зосередження живої сили противника у районах Родинського та Полтавки Донецької обл., а також Петропавлівки на Харківщині.

Ступінь завданих збитків та інші результати уточнюються.

У Генштаб наголошують, що системне ураження засобів протиповітряної оборони, пунктів управління та районів зосередження живої сили противника послаблює його можливості щодо управління військами та ведення бойових дій.